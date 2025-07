TiVi Foundation, akcjonariusz Cyfrowego Polsatu odwołał we wtorek Zygmunta Solorza ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej spółki i w jego miejsce powołał Daniela Kaczorowskiego. Akcjonariusz odwołał też Mirosława Błaszczyka ze stanowiska prezesa spółki i w jego miejsce powołał Andrzeja Abramczuka. TiVi Foundation w komunikacie prasowym wskazała, że celem zmian było usprawnienie nadzoru nad kluczowymi spółkami fundacji. Andrzej Abramczuk został powołany również na prezesa spółki Polkomtel. Kaczorowski został powołany również na przewodniczącego rady nadzorczej spółek: Polkomtel, Netia oraz Telewizja Polsat.

Zmiany zostaną zaskarżone

Odwołanie Zygmunta Solorza z rady nadzorczej Grupy Polsat Plus zostanie niezwłocznie zaskarżone, ponieważ stoi w sprzeczności z procedurami i prawem - poinformował w oświadczeniu prawnik Zygmunta Solorza Radosław L. Kwaśnicki.

"Zygmunt Solorz, będący właścicielem Grupy Polsat Plus, wyraża głęboką dezaprobatę dla dyskutowanych zmian, z całą mocą podkreślając bezprawne i pozastatutowe działania leżące u podstaw tej, jedynie przejściowej, sytuacji" - napisano w przesłanym PAP Biznes oświadczeniu. "Rzekomo skuteczne zmiany, zostaną niezwłocznie zaskarżone, ponieważ stoją w sprzeczności tak z procedurami, jak i prawem. Rzekome odwołanie Zygmunta Solorza ze stanowiska szefa rady nadzorczej jest w jego ocenie wyłącznie czasowym wybiegiem mającym na celu zwrócenie uwagi na spór wokół spółki, co nie służy jej bieżącym operacjom" - dodano.

"Desperacki manewr wizerunkowy"

W oświadczeniu prawnik wskazał, że odwołanie Zygmunta Solorza jest "desperackim manewrem wizerunkowym wynikającym z silnej argumentacji mojego klienta przedstawionej w apelacji od wyroku pierwszej instancji w Liechtensteinie oraz jego ostatnich sukcesów sądowych na Cyprze oraz w Liechtensteinie". "Osoby, które zostały wadliwie umocowane muszą liczyć się z surową odpowiedzialnością z tytułu działań podejmowanych do czasu orzeczeń sądowych dotyczących ich mandatów" - napisał Radosław L. Kwaśnicki.

Spór o sukcesję

W maju 2025 roku Sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejęły jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza Radosław Kwaśnicki na łamach „Pulsu Biznesu" informował, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu. Po wyroku sądu pierwszej instancji Zygmunt Solorz w oświadczeniu podkreślał, że zachował kontrolę nad Fundacją TiVi.

Spór Zygmunta Solorza i jego dzieci dotyczy sukcesji w imperium biznesowym miliardera i ujawnił się we wrześniu 2024 r. "Gazeta Wyborcza" podała wtedy, że trójka dzieci Zygmunta Solorza wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. Uważały one, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodziło m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza.

W październiku 2024 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu odwołało Tobiasa Solorza i Jarosława Grzesiaka z rady nadzorczej. Tobias Solorz złożył pozew w tej sprawie, ale na początku lipca CP poinformował, że został on w całości cofnięty. Także w październiku 2024 r. obaj synowie Zygmunta Solorza - Tobias Solorz i Piotr Żak, a także Grzesiak, zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK; pozew Żaka także został wycofany ze ZE PAK.