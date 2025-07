Wsparcie dla spółdzielczości mieszkaniowej

Jednym z filarów nadchodzącej rewolucji jest znaczące wsparcie dla budownictwa społecznego i komunalnego. Do 2030 roku przewidziano przeznaczenie około 45 mld zł ze środków publicznych na ten cel. Jak informuje Portal Samorządowy, rząd zamierza aktywnie wspierać lokatorską spółdzielczość mieszkaniową. Wiceminister rozwoju i technologii, Tomasz Lewandowski, podkreślił, że przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ma zapewnić im realne możliwości korzystania z finansowania bezzwrotnego, grantowego i dłużnego, w tym preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem jest wykorzystanie potencjału 3,5 tys. spółdzielni, które posiadają grunty i doświadczenie w administrowaniu zasobami, a także "oczyszczenie atmosfery" wokół nich, co ma zwiększyć wiarygodność programów publicznego wsparcia.

Powrót użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe

Kolejną rewolucyjną zmianą jest przywrócenie użytkowania wieczystego dla budownictwa mieszkaniowego. Wiceminister Lewandowski wskazał, że rozwiązanie to, znane od starożytności i kwitnące obecnie w Europie Zachodniej, stanowi silne prawo rzeczowe, pozwalające na budowanie na gruntach należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych

Przygotowywane są również zmiany w ustawie o własności lokali, mające na celu ucywilizowanie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Dotyczyć to będzie przede wszystkim zasad ich tworzenia i działania, co ma usprawnić zarządzanie nieruchomościami. Kolejna istotna nowelizacja dotyczyć będzie ustawy o ochronie praw lokatora, a w szczególności zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Kluczowym elementem ma być poprawa funkcjonowania weryfikacji dochodowej lokatorów. Rozszerzona zostanie możliwość takiej weryfikacji na wszystkie umowy najmu, a nie tylko te zawarte po 2019 roku. Ma to zapobiegać sytuacjom, w których osoby o wysokich dochodach korzystają z mieszkań komunalnych przeznaczonych dla mniej zamożnych.

Koniec automatycznego dziedziczenia najmu

Jedną z najbardziej znaczących i budzących emocje zmian jest wprowadzenie zakazu automatycznego dziedziczenia umów najmu lokali komunalnych. Oznacza to, że po śmierci głównego najemcy, osoby zamieszkujące z nim (np. dzieci) nie będą automatycznie wchodzić w stosunek najmu, niezależnie od swoich dochodów.

Tomasz Lewandowski argumentował, że obecna sytuacja, w której osoba zarabiająca nawet 100 tys. zł miesięcznie może "z automatu" przejąć najem mieszkania komunalnego po rodzicach, jest niesprawiedliwa. Samorządy mają zyskać prawo do weryfikowania dochodów takich osób, a także sprawdzania, czy posiadają one inne nieruchomości w danym mieście.