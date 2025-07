Nowy budżet UE ma wspierać strategiczne obszary kluczowe dla rozwoju i bezpieczeństwa Unii.

Rolnictwo: Na rolnictwo Komisja przeznaczy 300 miliardów euro , co świadczy o ciągłym priorytecie wsparcia dla europejskich farmerów.

, co świadczy o ciągłym priorytecie wsparcia dla europejskich farmerów. Fundusz Konkurencyjności : Z Funduszu Konkurencyjności skorzysta 451 miliardów euro, co ma stymulować innowacje i wzrost gospodarczy w całej Unii.

: Z Funduszu Konkurencyjności skorzysta 451 miliardów euro, co ma stymulować innowacje i wzrost gospodarczy w całej Unii. Rozwój Regionalny: Słabiej rozwinięte regiony otrzymają 218 miliardów euro , aby zmniejszyć dysproporcje i promować spójność.

, aby zmniejszyć dysproporcje i promować spójność. Obronność i Kosmos: Komisja proponuje pięciokrotne zwiększenie środków na obronność i kosmos, co daje łączną kwotę 131 miliardów euro. To wyraźny sygnał, że UE stawia na strategiczną autonomię i bezpieczeństwo w niestabilnym świecie.

"Pieniądze będą wydatkowane w poszanowaniu praworządności"

Piotr Serafin jasno podkreślił, że fundusze UE będą ściśle powiązane z zasadami praworządności. Stanowisko Komisji jest jasne. Wszystkie pieniądze unijne będą wydatkowane w poszanowaniu zasady praworządności – zadeklarował Serafin w Parlamencie Europejskim.

Komisarz zaznaczył, że praworządność to jedna z ogólnych ram i zasad, które kierowały Komisją przy tworzeniu tej budżetowej propozycji. Oznacza to, że kraje, które nie przestrzegają tych zasad, mogą napotkać trudności w dostępie do funduszy.

Propozycja Komisji to dopiero początek

Propozycja budżetu potrzebuje poparcia wszystkich 27 państw członkowskich. To oznacza, że negocjacje mogą być trudne i długotrwałe. Ostateczną decyzję podejmie również Parlament Europejski, który musi zatwierdzić ramowy budżet Unii na nadchodzące lata.