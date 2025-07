Koalicja Obywatelska oczekuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe wycofa rekomendację klubu dla Michała Kamińskiego, co oznaczałoby odwołanie go ze stanowiska wicemarszałka Senatu. To konsekwencje czwartkowego, nocnego spotkania Michała Kamińskiego z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu europosła Adama Bielana. W rozmowie uczestniczył także marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Majątek Michała Kamińskiego - oszczędności

Na stronie Senatu publikowane są oświadczenia majątkowe senatorów. W swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym - według stanu na 31 grudnia 2024 r. - wicemarszałek Senatu Michał Kamiński deklaruje, że zgromadził 82 tys. zł oszczędności w polskiej walucie. Posiada także 30 tys. euro, a środki te są częścią małżeńskiej współwłasności majątkowej.

Reklama

Majątek Michała Kamińskiego - nieruchomości i zegarki

Wraz z małżonką wicemarszałek Senatu jest właścicielem domu o powierzchni 267 m kw., który - według deklaracji - razem z działką jest wart 1,4 mln zł. Małżeństwo Kamińskich posiada działkę o powierzchni 1318 m kw., samochód (Nissan Qashqai z 2012 r.), a także kredyt hipoteczny o wartości 1,4 mln zł na zakup nieruchomości.

Michał Kamiński jest właścicielem trzech zegarków wartych ponad 10 tys. zł., w tym zegarka Paul Picot. W 2024 r. nie podał jego wartości, jednak w oświadczeniu majątkowym z 2019 r. wycenił go na 37 tys. zł.

Dochody Michała Kamińskiego

Według najnowszego oświadczenia majątkowego z końca 2024 r. dochody wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego wyniosły:

dochód z tytułu diety parlamentarnej nieopodatkowanej: 36 tys. zł;

dochód z tytułu diety parlamentarnej podlegającej opodatkowaniu: 9 679 zł;

dochód z tytułu zwiększenia wysokości diety w podróżach służbowych zagranicznych: 5 447 zł;

dochód z tytułu wynagrodzenia: 250 tys. 725 zł.

Kariera polityczna Michała Kamińskiego

Michał Kamiński przed laty był współtwórcą wielkiego sukcesu PiS w 2005 roku, bliskim współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego. W 2014 roku Michał Kamiński zrobił zwrot i zmienił zmienił partyjne barwy, przyłączając się do Platformy Obywatelskiej. Michał Kamiński jest wicemarszałkiem Senatu z ramienia Trzeciej Drogi. Stanowisko to zajmował również w poprzedniej X kadencji Senatu (z ramienia PSL). Po raz pierwszy został wybrany do Sejmu w 1997 r. Był posłem na Sejm III kadencji, IV kadencji (z list PiS) oraz VIII kadencji (z list PO). Był także posłem do Parlamentu Europejskiego oraz ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.