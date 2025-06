Zmarł Leonard Lauder, wizjoner i filantrop, który zbudował kosmetyczne imperium Estée Lauder

Leonard Lauder, amerykański biznesmen i filantrop, zmarł w wieku 92 lat w sobotę, 14 czerwca, w otoczeniu rodziny. Informację o jego odejściu potwierdziła firma Estée Lauder, a szerzej doniosło o niej BBC. Śmierć Laudera poruszyła wiele osób, w tym Elizabeth Hurley, której kariera nabrała tempa dzięki współpracy z jego marką. Aktorka nazwała go swoim "amerykańskim tatą", podkreślając, że "nie może sobie wyobrazić świata bez niego" w emocjonalnym wpisie na Instagramie. Lauder był uznawany za jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Magazyn "Forbes" w 2025 roku oszacował jego majątek na imponujące 10,1 miliarda dolarów (równowartość ok. 37 mld złotych).

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Od marynarki wojennej do globalnego lidera kosmetycznego Estée Lauder

Po służbie w amerykańskiej marynarce wojennej, Leonard Lauder dołączył do firmy swoich rodziców, Estée Lauder, w 1958 roku. W tamtym czasie roczne przychody przedsiębiorstwa wynosiły mniej niż milion dolarów (obecnie równowartość około 11 milionów USD). Lauder przez 17 lat pełnił funkcję dyrektora generalnego, a pod jego kierownictwem firma dynamicznie się rozwijała. To za jego kadencji Estée Lauder rozszerzyło swoją działalność na rynki europejskie i azjatyckie, a także powstało pierwsze laboratorium badawczo-rozwojowe marki. Produkty Estée Lauder są dziś rozpoznawalne na całym świecie, a podkład Double Wear zyskał status kultowego.

Leonard Lauder - architekt rozwoju i hojny filantrop

Strategiczne wizje Leonarda Laudera i jego talent do przejmowania innych marek doprowadziły do wzbogacenia koncernu o takie rozpoznawalne marki jak Clinique, Bobbi Brown i MAC. W 1995 roku Lauder wprowadził Estée Lauder na nowojorską giełdę, co okazało się ogromnym sukcesem – kurs akcji wzrósł o 33 proc. już pierwszego dnia notowań. Mimo że zrezygnował z funkcji CEO w 1999 roku, pozostał aktywny w firmie jako honorowy prezes zarządu aż do śmierci. Warto dodać, że pod jego kierownictwem portfolio firmy Estée Lauder rozszerzyło się o luksusowe marki takie jak Clinique, MAC, La Met, Tom Ford Beauty, czy Bobbi Brown.

Poza światem biznesu, Leonard Lauder był również znanym kolekcjonerem dzieł sztuki. W 2013 roku przekazał swoją imponującą kolekcję dzieł kubistycznych, wycenianą na ponad miliard dolarów, nowojorskiemu Metropolitan Museum of Art. Był także zagorzałym orędownikiem badań nad rakiem i pełnił funkcję honorowego przewodniczącego fundacji Breast Cancer Research Foundation.