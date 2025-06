Majątek Karola Nawrockiego to trzy mieszkania i... Oto oświadczenie majątkowe nowego prezydenta

Karol Nawrocki, który 6 sierpnia ma objąć urząd Prezydenta RP, opublikował swoje oświadczenie majątkowe. Dokument, choć pochodzi z sierpnia 2021 roku, wzbudza wiele pytań, zwłaszcza w kontekście transakcji dotyczącej zakupu mieszkania. Dotychczasowe oświadczenia majątkowe Nawrockiego, składane w związku z pełnieniem funkcji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, nie były publicznie dostępne. Decyzja o ich ujawnieniu na początku maja br. wiąże się z narastającymi kontrowersjami wokół zakupu jednego z jego mieszkań.

Trzy mieszkania Karola Nawrockiego

Według oświadczenia z 2021 roku, Karol Nawrocki jest właścicielem lub współwłaścicielem trzech mieszkań w Gdańsku:

Pierwsze mieszkanie o powierzchni 57 m² stanowi wspólną własność z żoną Martą.

Drugie mieszkanie o powierzchni 52 m² jest współwłasnością z siostrą Nawrockiego (50 proc. udziałów). Prezydent elekt zaznaczył, że wpisał je do oświadczenia "z ostrożności", gdyż formalnie należy ono do jego matki, która zapisała mu swoją część w testamencie.

Trzecie mieszkanie, kawalerka o powierzchni około 30 m², zostało nabyte od starszego mężczyzny, Jerzego Ż. To właśnie ta transakcja stała się głównym punktem zapalnym.

Kontrowersyjna kawalerka i pełnomocnictwo

Zakup kawalerki przez Karola i Martę Nawrockich od Jerzego Ż. odbył się na podstawie pełnomocnictwa, co oznacza, że małżeństwo działało jako pełnomocnicy Jerzego Ż., zawierając umowę sami ze sobą. Wartość transakcji wyniosła 120 tysięcy złotych. Dodatkowo, w maju 2025 roku, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, które było formalnym właścicielem kawalerki, podpisało z Nawrockimi umowę darowizny. Zastrzeżono w niej, że Jerzy Ż. będzie mógł wrócić do mieszkania, jeśli jego stan zdrowia na to pozwoli. Dzieci Jerzego Ż. twierdzą, że nie miały świadomości tych działań. Syn Jerzego Ż. publicznie skomentował sprawę, nazywając ją normalnym wyłudzeniem mieszkania, przekrętem, wykorzystaniem sytuacji starszego człowieka.

Majątek Karola Nawrockiego bez tajemnic? Niekoniecznie

W 2021 roku Karol Nawrocki zadeklarował również:

48 tysięcy złotych w gotówce.

Samochód: Opel Insignia z 2011 roku.

Zobowiązania: ponad 220 tysięcy złotych kredytu hipotecznego.

Nie zgłosił żadnych środków w walutach obcych ani dochodów z tytułu udziałów czy akcji. Jego dochody z 2020 roku, pochodzące z umowy o pracę i okazjonalnych zleceń, wyniosły 185 990 zł. Krytycy zwracają uwagę, że czteroletnia luka między opublikowanymi danymi a obecną sytuacją finansową polityka może nie dawać pełnego obrazu jego majątku, co budzi dalsze pytania o transparentność.