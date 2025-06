Ewa Kopacz od kilku lat jest posłanką do Parlamentu Europejskiego. Była premier przedstawiła nowe oświadczenie majątkowe, w którym ujawniła, jaką dostaje emeryturę. Okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc wypłaca jej pokaźną kwotę. Wysokie świadczenie to efekt imponujących zarobków Ewy Kopacz.