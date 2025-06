Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich w Polsce, zdobywając 50,89 proc. głosów. Nowy prezydent obejmie urząd 6 sierpnia i przez najbliższe 5 lat będzie głową państwa.

Oto majątek Karola Nawrockiego. Oświadczenie majątkowe nowego prezydenta

Jaki majątek ma Karol Nawrocki? Temat ten rozgrzał opinię publiczną w czasie kampanii prezydenckiej. Nawrocki w przeszłości był urzędnikiem. Stał na czele Muzeum II Wojny Światowej, a od 2021 roku był prezesem Instytut Pamięci Narodowej. Jego ostatnie oświadczenie majątkowe pochodzi właśnie sprzed czterech lat.

Karol Nawrocki wykazał w nim, że właścicielem lub współwłaścicielem trzech mieszkań. Pierwsze z nich – o powierzchni 57 m² – należy do niego oraz jego żony Marty. Nawrocki wpisał też w oświadczenie spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania o powierzchni 52 m², którego 50 proc. należy do siostry prezesa IPN. Nawrocki wyjaśniał, że uwzględnił tę nieruchomość z ostrożności, ponieważ choć obecnie jest ona własnością jego matki.

Dodatkowo w oświadczeniu majątkowym znalazła się informacja o kawalerce zakupionej od Jerzego Ż. o powierzchni 30 m². Kontrowersje związane z zakupem mieszkania opisywał Onet.

Majątek Karola Nawrockiego. Oszczędności i kredyt hipoteczny

W oświadczeniu majątkowym z sierpnia 2021 roku Karol Nawrocki zadeklarował również posiadanie 48 tys. zł w gotówce oraz samochodu marki Opel Insignia z 2011 roku. W wykazie znalazła się także informacja o zobowiązaniu finansowym – prezes IPN miał do spłacenia ponad 220 tys. zł kredytu hipotecznego.

Karol Nawrocki nie zgłosił natomiast żadnych środków w walutach obcych ani dochodów wynikających z posiadania udziałów lub akcji. Z tytułu umowy o pracę oraz okazjonalnych umów zleceń osiągnął w 2020 roku dochód w wysokości 185 990 zł.