W Lidlach i Biedronkach pojawi się nowa opłata. Będzie doliczana do zakupów

Od 1 października 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, który ma na celu zachęcić konsumentów do zwracania opakowań. Pierwotnie planowany na 1 stycznia 2025 roku, termin został przesunięty. Nowa opłata będzie doliczana do ceny napojów w plastikowych butelkach (do 3 litrów), szklanych butelkach wielorazowego użytku (do 1,5 litra) oraz metalowych puszkach (do 1 litra). Po zwróceniu pustego opakowania w specjalnym automacie, klienci otrzymają z powrotem zapłaconą kaucję.

Ile wyniesie kaucja?

Wysokość kaucji będzie wynosić:

50 groszy za butelki plastikowe do 3 litrów.

1 złoty za wielorazowe butelki szklane do 1,5 litra.

50 groszy za puszki metalowe do 1 litra.

Oznacza to, że kupując na przykład trzy butelki plastikowe, do rachunku zostanie doliczone 1,50 zł kaucji.

Automaty w Biedronce i Lidlu już gotowe

Duże sieci handlowe, takie jak Biedronka i Lidl, przygotowują się na wprowadzenie systemu. W wielu sklepach już teraz można znaleźć recyklomaty, czyli automaty do zbierania opakowań. Lidl rozpoczął testy już w 2022 roku, a do grudnia 2023 roku klienci odebrali 100 tysięcy złotych w voucherach za oddane opakowania. Biedronka również wprowadza recyklomaty od 2023 roku. Obecnie za oddanie opakowania w tych maszynach otrzymuje się voucher o wartości 5 groszy, jednak od października 2025 roku kwoty te będą zgodne z ustalonymi stawkami kaucji.

Polacy popierają system kaucyjny

Badanie przeprowadzone przez austriacką markę Waterdrop pokazuje, że zdecydowana większość Polaków pozytywnie ocenia system kaucyjny. Aż 88,3 proc. ankietowanych popiera wdrożenie systemu zwrotnego dla jednorazowych butelek plastikowych. To jasny sygnał, że społeczeństwo jest gotowe na tę zmianę i widzi w niej korzyści dla środowiska.