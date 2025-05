To już pewne. Zmiany w rachunkach za prąd. Co dokładnie się zmieni?

Rząd przyjął pakiet sześciu zmian deregulacyjnych w prawie energetycznym. Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dwie z nich mają uprościć rachunki za prąd dla osób prywatnych i ułatwić zrozumienie kosztów energii. Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia w kwestii koncesji dla producentów energii. Minister klimatu, Paulina Hennig-Kloska, podkreśliła, że to kolejne rozwiązania ułatwiające i przyspieszające inwestycje w energetyce.

Uproszczenie rachunków za prąd

W ramach pakietu, rachunki za prąd mają stać się bardziej zrozumiałe dla odbiorców indywidualnych. Kluczowe informacje, takie jak kwota do zapłaty, opłata za zużytą energię oraz koszty jej dostarczania, będą wyraźnie zaznaczone. Ma to umożliwić szybki dostęp do najważniejszych danych, ułatwiając kontrolę wydatków i zwiększając przejrzystość rozliczeń.

Dodatkowo, nowi klienci będą domyślnie otrzymywać rachunki i inne dokumenty cyfrowo, choć nadal będą mogli wybrać formę papierową. Dla obecnych klientów korespondencja pozostanie w dotychczasowej formie, ale w każdej chwili będą mogli zmienić ją na elektroniczną.

Zmiany w obowiązkach koncesyjnych i pozwoleniach na budowę

Jedną z istotnych zmian jest podniesienie progu obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE z 1 MW do 5 MW. Oznacza to, że instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 5 MW (np. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie) nie będą wymagały koncesji od Prezesa URE, a jedynie rejestracji.

Co więcej, budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 500 kW, przeznaczonych wyłącznie na własne potrzeby, nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Wyjątkiem będą tereny objęte ochroną przyrodniczą.

Projekt przewiduje także rozszerzenie formuły tzw. cable-poolingu, co umożliwi budowę różnego rodzaju instalacji, w tym magazynów energii, w ramach jednego przyłącza. Minister Hennig-Kloska oceniła to jako odpowiedź na potrzeby małych i średnich inwestorów w rozproszone źródła energii, co ma przyczynić się do budowy bezpiecznego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego.