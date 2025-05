Dodatek uzupełniający do renty socjalnej jest przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. ZUS przyznaje go automatycznie (z urzędu) tym, którzy mieli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na dzień 1 stycznia 2025 roku – w ich przypadku nie jest wymagane składanie wniosku.

Reklama

Pozostałe osoby, które spełniają kryteria, mogą złożyć wniosek o świadczenie w ZUS. Można to zrobić na trzy sposoby:

Osobiście w placówce ZUS,

Pocztą,

Online poprzez platformę PUE/e-ZUS.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) oraz dokumentację medyczną. Pieniądze są przyznawane od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dodatek ten ma wspierać osoby, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebują stałej lub długotrwałej opieki. Jak poinformował Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, świadczenie to zostało przyznane blisko 134 tysiącom osób, a łączna kwota wypłat przekroczyła 1,7 miliarda złotych.

Po marcowej waloryzacji, dodatek uzupełniający do renty socjalnej wynosi 2610,72 zł. W połączeniu z samą rentą socjalną w wysokości 1878,91 zł, daje to łącznie prawie 4500 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota brutto, od której Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potrąci składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). W efekcie, na konto rencisty wpłynie suma niższa od kwoty brutto. Dodatek podlega także potrąceniom i egzekucjom na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Wysokość dodatku uzupełniającego z ZUS

Reklama

Beneficjenci dodatku uzupełniającego do renty socjalnej otrzymali nie tylko sam dodatek, ale również wyrównanie za poprzednie miesiące. Kwota wyrównania wyniosła 2520 zł brutto miesięcznie za styczeń i luty, a następnie 2610,72 zł miesięcznie za marzec, kwiecień i maj.

Kiedy wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej 2025?

Wypłaty dodatku rozpoczęły się w maju 2025, a pierwsza transza świadczenia zawiera wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Kwota ta wynosi 12 872,16 zł brutto i obejmuje zaległe 2520 zł za styczeń i luty oraz 2610,72 zł za trzy miesiące po waloryzacji.

ZUS informuje, że osoby uprawnione do dodatku bez konieczności składania wniosku otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast osoby, które uzyskają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia, otrzymają dodatek od miesiąca spełnienia warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane w standardowej wysokości 2610,72 zł brutto miesięcznie.