W środę (16 lipca) kończy się cześć promocji dostępnych w sieci Lidl. Mimo że główna oferta z gazetki obowiązuje do soboty, niektóre przeceny i akcje specjalne są ograniczone czasowo i wygasają właśnie dziś. Oznacza to, że klienci mają ostatnią szansę, by skorzystać z niższych cen oraz ofert typu "1+1 gratis" na wybrane produkty. A tych nie brakuje.