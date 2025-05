Podwyżka płacy minimalnej od 2026 roku. O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie?

Ministerstwo Finansów już rozpoczęło prace nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Do 15 czerwca resort musi przedstawić związkom zawodowym i pracodawcom wstępne propozycje dotyczące m.in. płacy minimalnej i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Związkowcy wyrażają obawy, że po wyborach prezydenckich rząd może być mniej skłonny do ustalenia wyższej płacy minimalnej czy hojniejszych podwyżek dla budżetówki, zwłaszcza że pierwsze prognozy nie są obiecujące. Dlatego trzy największe centrale związkowe - NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Związek Zawodowy "Forum" - już teraz przedstawiły swoje oczekiwania.

Płaca minimalna a propozycje związków zawodowych na 2026 rok

Związki zawodowe wspólnie proponują, aby płaca minimalna w 2026 roku wynosiła 5 015 zł brutto. Jak wskazuje Norbert Kusiak z OPZZ, jest to nominalny wzrost o 349 zł (7,48 proc.) w stosunku do poprzedniego roku. Związkowcy argumentują, że taki wzrost jest uzasadniony ekonomicznie i społecznie, ponieważ:

Pozwoli zrekompensować rosnące koszty życia.

Utrzyma relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 52,7 proc.

Ograniczy zjawisko "pracujących biednych", czyli osób, których dochody nie pozwalają na godne życie mimo posiadania pracy.

Obecnie płaca minimalna wynosi 4 666 zł brutto, co daje około 3 511 zł "na rękę". Po proponowanej podwyżce do 5 015 zł brutto, płaca minimalna "na rękę" wzrosłaby o 239 zł, osiągając kwotę 3 749 zł. Dotyczyłoby to około 3,5 miliona pracowników.

Podniesienie płacy minimalnej w budżetówce

Związki zawodowe domagają się również podniesienia płac w sferze budżetowej o 12 proc. Norbert Kusiak podkreśla, że jest to nie tylko próba nadrobienia wieloletnich zaległości, ale także niezbędny krok w celu zatrzymania odpływu wykwalifikowanych pracowników, co ma bezpośredni wpływ na stabilność instytucji publicznych i jakość świadczonych przez nie usług.

Płaca minimalna a rządowe prognozy – mniej obiecujące

Rządowe prognozy są znacznie mniej optymistyczne niż oczekiwania związkowców. Wynika z nich, że płaca minimalna w 2026 roku mogłaby wzrosnąć jedynie o stopę inflacji, czyli o 3,8 proc. Oznaczałoby to podwyżkę najniższej krajowej z obecnych 4 666 zł brutto do 4 843 zł brutto. "Na rękę" płaca minimalna wzrosłaby z 3 511 zł do 3 632 zł, czyli tylko o 121 zł.

Ze wstępnych założeń przygotowanych przez rząd, zawartych w "Informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026" oraz w dokumencie "Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029", wynika, że o wskaźnik inflacji (3,8 proc.) miałyby zostać podniesione również płace w sferze budżetowej. Dotyczy to pracowników sądownictwa, prokuratury, nauczycieli, służb mundurowych i cywilnych, pracowników niemedycznych, kultury i sztuki oraz pracowników urzędów.