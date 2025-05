Dodatek stażowy 2025. Ile wynosi dodatek za wysługę lat dla pracowników budżetówki? Jak się go oblicza?

Dodatek stażowy, znany też jako dodatek za wysługę lat lub dodatek za wieloletnią pracę, to świadczenie wypłacane co miesiąc, wraz z pensją, które rośnie wraz z każdym kolejnym przepracowanym rokiem. Przysługuje on głównie pracownikom zatrudnionym w sektorze publicznym, takim jak:

Urzędnicy,

Funkcjonariusze służb mundurowych (np. żołnierze, policjanci),

Pracownicy służby zdrowia,

Pracownicy opieki społecznej,

Kolejarze,

Pracownicy sądów i prokuratur,

Nauczyciele.

Wysokość i moment rozpoczęcia wypłaty dodatku stażowego zależy od specyfiki zawodu. Na przykład:

Żołnierze otrzymują dodatek po 3 latach pracy (3 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a następnie co 3 lata wzrasta on o 3 proc., aż do 15 lat. Powyżej 15 lat, dodatek rośnie o 1 proc. rocznie, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc.

Policjanci dostają dodatek po 2 latach pracy (2 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat. Powyżej 20 lat, dodatek rośnie o 2 proc. za każde kolejne 2 lata pracy, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc.

Pracownicy samorządowi otrzymują dodatek po 5 latach pracy (5 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat, osiągając maksymalnie 20 proc.

Nauczyciele otrzymują dodatek od 4. roku pracy, a co roku wzrasta on o 1 proc. do maksymalnie 20 proc.

Do stażu pracy, który decyduje o wysokości dodatku za wysługę lat, wlicza się przede wszystkim:

Wszystkie poprzednie i obecne okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Okresy pracy za granicą.

Służba wojskowa.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Studia doktoranckie (maksymalnie 4 lata).

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Okres, za który pracownik został przywrócony do pracy orzeczeniem sądu.

Czas, w którym pracownik miał skrócony okres wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Co ważne, do stażu pracy nie wlicza się okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ani pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia).

Chociaż dodatek stażowy jest typowy dla sektora publicznego, niektóre firmy prywatne również mogą go oferować. Warto jednak pamiętać, że w sektorze prywatnym nie jest to świadczenie obowiązkowe.

Dodatek stażowy w budżetówce wynosi 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy i wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy, do maksymalnie 20 proc.

Dodatek stażowy oblicza się jako procent wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadający liczbie przepracowanych lat. Przykład: pracownik po 5 latach pracy zarabiający 5000 zł brutto otrzyma dodatek w wysokości 5 proc. wynagrodzenia, czyli 250 zł brutto miesięcznie. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest co miesiąc razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeśli prawo do dodatku nabywa się w trakcie miesiąca, wypłata dodatku zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po nabyciu prawa.