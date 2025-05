ZUS wypłaci 23 000 zł wraz z wyrównaniem. Pierwsza wypłata już w maju

Od maja 2025 roku osoby uprawnione do renty socjalnej, posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – tak zwany dodatek dopełniający. Jego pierwotna kwota to 2520 zł brutto miesięcznie, a po waloryzacji wynosi 2610,72 zł brutto. Celem tego świadczenia jest zapewnienie znaczącego wsparcia dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki.

Kiedy wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej?

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego przez ZUS nastąpi w maju 2025 roku, jednak świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od stycznia 2025 roku. Oznacza to, że uprawnieni otrzymają jednorazowo wyrównanie za pięć miesięcy. Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, potwierdziła, że osoby, którym dodatek zostanie przyznany z urzędu, otrzymają również wspomniane wyrównanie.

Osoby uprawnione do renty socjalnej z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają w maju 2025 roku jednorazową wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 12 872,16 zł brutto, która stanowi wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku.

W maju 2025 roku kwota brutto z tytułu dodatku dopełniającego powinna wynieść 22 952,16 zł: styczeń: 2520 zł, luty: 2520 zł, marzec: 2610,72 zł, kwiecień: 2610,72 zł, maj: 2610,72 zł.

Skąd więc kwota 22 952,16 zł brutto? Do kwoty brutto dodatku dopełniającego (12 872,16 zł) należy doliczyć kwotę renty socjalnej brutto od stycznia 2025, pamiętając przy tym, że jej kwota zmieniła się od marca tego roku. Od 1 stycznia 2025 roku renta socjalna wynosiła 1780,96 zł brutto, a od 1 marca 2025 roku waloryzacja, z uwzględnieniem inflacji i wzrostu wynagrodzeń, podniosła rentę socjalną do 1878,91 zł brutto. Łącznie prawie 23 000 zł brutto od ZUS.

Wysokość dodatku dopełniającego i zasady jego wypłaty

Początkowo, w styczniu i lutym, dodatek wynosił 2520 zł brutto miesięcznie. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto miesięcznie. Należy pamiętać, że od dodatku dopełniającego zostaną odliczone składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Przyznawanie dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający będzie przyznawany automatycznie, z urzędu, osobom, które na dzień 1 stycznia 2025 roku spełniały dwa warunki:

Posiadały przyznaną rentę socjalną.

Dysponowały orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Te osoby nie będą musiały składać wniosku.

Osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku miały prawo do renty socjalnej i były całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinny złożyć wniosek o przyznanie dodatku.

W tym celu należy skorzystać z formularza EDD-SOC, dostępnego na stronie internetowej ZUS oraz we wszystkich placówkach ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na formularzu OL-9. Ważne jest, aby od daty wydania zaświadczenia do momentu złożenia wniosku nie upłynął więcej niż miesiąc. Klienci, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają wypłatę po spełnieniu wymaganych warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Przyznanie dodatku dopełniającego będzie miało wpływ na dotychczas pobierane świadczenia. Wiąże się to ze wstrzymaniem wypłaty świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, znanego jako 500 plus dla osób niesamodzielnych.