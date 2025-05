Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył budżet szóstej edycji programu Mój Prąd o dodatkowe 600 mln zł. Tym samym łączna pula środków na dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii wynosi rekordowe 1,85 mld zł. Finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Kto może skorzystać z dotacji?

Program Mój Prąd 6.0 oferuje dotacje dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają podpisaną umowę kompleksową z operatorem sieci. Dofinansowanie obejmuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz, co ważne dla nowych zgłoszeń, także magazynów energii elektrycznej lub ciepła.

Reklama

Dofinansowanie - ile wynosi?

Dofinansowanie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii lub ciepła dotacja może wynieść do 7 tys. zł, a bez magazynu – do 6 tys. zł. Dodatkowe środki można uzyskać na magazyny energii elektrycznej (do 16 tys. zł) i ciepła (do 5 tys. zł).

NFOŚiGW przypomina o najczęstszych błędach przy składaniu wniosków, takich jak przedstawianie niekwalifikujących się urządzeń, braki w fakturach, brak potwierdzeń płatności, błędne protokoły odbioru magazynów, brak zaświadczenia od operatora sieci oraz błędnie wpisane adresy mailowe.

Reklama

Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować?

Wnioski składa się elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Należy przygotować elektroniczne wersje dokumentów, takich jak potwierdzenie zgłoszenia i przyłączenia mikroinstalacji do sieci (zaświadczenie OSD jest kluczowe!), faktury VAT z potwierdzeniem płatności, dokument potwierdzający konto bankowe wnioskodawcy oraz ewentualne pełnomocnictwa i protokoły odbioru magazynów.