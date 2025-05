Wyłączna dystrybucja implantów GPC Medical w Polsce

MedTech Solutions, dynamicznie rozwijająca się spółka notowana na rynku NewConnect, nawiązała strategiczną współpracę z MedTech Solutions – największym producentem sprzętu ortopedycznego z Indii, którego wyroby medyczne są obecne w ponad 110 państwach. Innowacyjna spółka uzyskała wyłączność na dystrybucję produktów ortopedycznych i implantów kręgosłupa na polskim rynku, z perspektywą rozwoju współpracy na kolejne kraje Unii Europejskiej.

MedTech planuje ekspansję na rynki Niemiec, Francji i Skandynawii

Zgodnie z zawartą umową, MedTech Solutions S.A. ma możliwość rozszerzenia współpracy z nowym partnerem i uzyskania wyłączności na dystrybucję jego produktów również w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Holandii.

– Nawiązanie partnerstwa z największym indyjskim producentem wyrobów medycznych, jakim jest GPC Medical, to dla nas strategiczny krok w stronę umocnienia pozycji na rozwijającym się rynku ortopedycznym. Wyłączna dystrybucja renomowanych produktów od naszego partnera na rynku polskim oraz perspektywa rozszerzenia współpracy także na rynki zagraniczne pozwala nam odpowiedzieć na aktualne zapotrzebowanie rynku, budując jednocześnie silną przewagę konkurencyjną. Co istotne, współpraca ta pozwoli również na znaczące wzmocnienie przepływów pieniężnych, wspierając stabilność finansową spółki – mówi Jarosław Kaim, Prezes Zarządu MedTech Solutions S.A.

3 mln zł sprzedaży i pierwsze operacje już w II kwartale 2025 roku

GPC Medical Limited to uznany na świecie producent implantów oraz produktów ortopedycznych. Obecna na rynku od blisko 100 lat firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym implanty kręgosłupa, biodra, kolana oraz systemy do stabilizacji złamań. Dzięki zaawansowanemu zapleczu produkcyjnemu i certyfikatom jakości, GPC Medical jest liderem w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań ortopedycznych, a jej produkty cieszą się renomą wśród klientów ze Starego Kontynentu, spełniając restrykcyjne europejskie standardy.

Spółka MedTech Solutions została wyłącznym dystrybutorem GPC Medical Limited w Polsce i zamierza brać udział w przetargach publicznych na dostarczanie produktów nowego partnera do szpitali i placówek medycznych. Pierwsze operacje z wykorzystaniem produktów medycznych od GPC Medical Limited są planowane na 2 kwartał 2025 r. MedTech Solutions zakłada, że w związku z realizacją nowo zawartej umowy osiągnie w pierwszym roku jej obowiązywania sprzedaż na poziomie 3 mln zł.

Współpraca z GPC wzmocni finanse i pozycję MedTech Solutions

Zawarcie umowy z indyjskim partnerem wpisuje się w założenia strategii rozwoju MedTech Solutions na lata 2025-2027, której jednym z kluczowych filarów jest dystrybucja wyrobów medycznych. Polska spółka stawia na intensywny rozwój tego segmentu oraz na ekspansję na rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Francji i krajów skandynawskich.

Jednocześnie MedTech Solutions S.A. zakłada uruchomienie sprzedaży wyrobów medycznych i zrealizowanie pierwszej operacji z ich użyciem do końca II kwartału 2025 roku, prognozując uzyskanie zwrotu z inwestycji w ciągu 2 lat od startu działalności. Spółka chce również pozyskać 10 szpitali publicznych i 5 szpitali prywatnych jako klientów do I kwartału 2026 roku oraz zwiększyć zasięg dystrybucji do 30 szpitali do IV kwartału 2026 roku.

Rynek implantów ortopedycznych rośnie – 32,5 mld USD w 2030 r.

Najnowsze dane rynkowe wskazują, że globalna wartość rynku implantów ortopedycznych, która w 2023 roku przekroczyła 25,2 mld USD, odnotuje w latach 2024–2030 wzrost na poziomie 3,7 proc. rocznie (CAGR). W roku 2030 jego szacowana wartość może osiągnąć 32,5 mld USD. Głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost są starzejące się społeczeństwa oraz rosnąca liczba schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.