Ujawniono zdumiewające dane. Okazuje się, że Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii zarabiają więcej niż rodowici Brytyjczycy. Mediana miesięcznych zarobków polskich imigrantów to ok. 2,5 tys. funtów, podczas gdy Brytyjczyków wynosi ok. 2,4 tys. funtów – donosi w najnowszym numerze tygodnik "The Economist", powołując się na dane brytyjskiej skarbówki.