1200 zł na wakacje w 2025 roku. Dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo do skorzystania ze świadczenia "wczasy pod gruszą", finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), przysługuje przede wszystkim osobom zatrudnionym w firmach, które taki fundusz tworzą. Obowiązek utworzenia ZFŚS dotyczy pracodawców z sektora budżetowego (niezależnie od liczby pracowników) oraz pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsze firmy (20-49 pracowników) tworzą fundusz, jeśli wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa.

Beneficjenci "wczasów pod gruszą"

Beneficjentami "wczasów pod gruszą" mogą być:

Obecni pracownicy oraz członkowie ich rodzin.

Emeryci i renciści, którzy byli zatrudnieni u danego pracodawcy.

Byli pracownicy i ich rodziny.

Inne osoby, jeśli pracodawca ujął je w regulaminie ZFŚS jako uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach "wczasów pod gruszą"?

Wysokość dofinansowania do wypoczynku, znanego jako "wczasy pod gruszą", nie jest z góry określona przepisami i nie ma jednej, stałej kwoty, również w roku 2025. Kwota ta zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji materialnej i życiowej pracownika oraz jego rodziny. Pracodawca przyznaje świadczenie, biorąc pod uwagę dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym pracownika.

Podczas ustalania wysokości wsparcia nie są brane pod uwagę takie czynniki jak kwalifikacje, staż pracy czy zajmowane stanowisko. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia i jego wysokości podejmuje pracodawca, opierając się na zapisach wewnętrznego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Regulamin ten określa również zasady i częstotliwość wypłat "wczasów pod gruszą".

Chociaż nie ma stałej stawki, w praktyce wysokość dofinansowania najczęściej mieści się w przedziale około 800 do 1200 złotych. Należy jednak pamiętać, że zasady te mają charakter ogólny i nie wskazują na konkretne zmiany kwotowe specyficzne dla roku 2025 w stosunku do lat poprzednich, a jedynie opisują mechanizm przyznawania świadczenia.

"Wczasy pod gruszą" a długość urlopu

Długość urlopu, za który przysługuje dofinansowanie w ramach "wczasów pod gruszą", powinna być precyzyjnie określona w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obowiązującym u danego pracodawcy. Często spotyka się mylne przekonanie, że aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest wykorzystanie co najmniej 10 dni roboczych urlopu (co odpowiada 14 dniom kalendarzowym). W rzeczywistości wymóg ten dotyczy świadczenia urlopowego, a nie bezpośrednio "wczasów pod gruszą". W przypadku "wczasów pod gruszą" to pracodawca ustala minimalny wymiar dni urlopu, który uprawnia do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu.

Wniosek o "wczasy pod gruszą"

Aby ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku w ramach programu "wczasy pod gruszą", pracownik powinien złożyć wniosek u swojego pracodawcy. Najczęściej wymaga to wypełnienia dedykowanego formularza, który można znaleźć w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację finansową, taką jak oświadczenie o dochodach lub kopię ubiegłorocznego zeznania podatkowego (PIT).

Świadczenie urlopowe a "wczasy pod gruszą"

Często mylone "wczasy pod gruszą" i "świadczenie urlopowe" to w rzeczywistości dwie odrębne formy wsparcia. Kluczowa różnica polega na źródle finansowania: "wczasy pod gruszą" wypłacane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), podczas gdy świadczenie urlopowe pokrywane jest bezpośrednio przez pracodawcę.

Dodatkowo, warunki ich przyznawania są inne. Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi, który wykorzysta co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego (łącznie z weekendami), niezależnie od jego sytuacji materialnej (w przeciwieństwie do "wczasów pod gruszą", gdzie zazwyczaj brane są pod uwagę dochody).

Różni się także sposób ustalania kwoty: wysokość świadczenia urlopowego nie zależy od decyzji pracodawcy, lecz jest z góry określona i nie może przekroczyć wysokości podstawowego odpisu na ZFŚS (obecnie wynosi ona 2723,40 zł brutto dla pracownika zatrudnionego na pełny etat).