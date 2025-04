Wypłata renty wdowiej już od 1 lipca 2025. Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek? Oto zalecenia ZUS

ZUS ponawia apel, informując, że dobiega końca czas na złożenie wniosku o rentę wdowią. Świadczenie to umożliwia połączenie przysługującej renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z własną emeryturą lub innym świadczeniem emerytalno-rentowym.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać rentę wdowią?

Aby uzyskać to dodatkowe wsparcie finansowe i otrzymać je począwszy od lipca, niezbędne jest dostarczenie do ZUS odpowiedniego formularza (ERWD) najpóźniej do 31 lipca 2025 roku. Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, przestrzega przed odkładaniem tej formalności na ostatnią chwilę, by uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z brakami we wniosku czy koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów. Jak podkreśla rzeczniczka, ZUS rozpocznie realizację pierwszych wypłat r1 lipca 2025 roku.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Jak informuje Beata Kopczyńska z ZUS, o rentę wdowią może starać się osoba, która ma prawo do dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, przy czym jedno z nich musi stanowić renta rodzinna po zmarłym małżonku. Dla osób, które spełniają kryteria, lecz nie mają jeszcze przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia (np. emerytury), rzeczniczka radzi, aby niezwłocznie złożyły wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń. Równocześnie powinny złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną na formularzu ERWD. Aby uzyskać prawo do renty wdowiej już od lipca, kluczowe jest, aby oba komplety dokumentów dotarły do ZUS najpóźniej do końca lipca.

Beata Kopczyńska wyjaśnia również, że w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie ma ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ZUS wyda decyzję odmawiającą przyznania renty wdowiej z powodu niespełnienia warunku posiadania drugiego świadczenia. Dodatkowym warunkiem uprawniającym do renty wdowiej jest wiek – kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, natomiast mężczyźni 65 lat.

Jaka jest maksymalna kwota renty wdowiej wypłacanej przez ZUS?

Na początek, beneficjent renty wdowiej ma dwie możliwości ustalenia jej wysokości: może wybrać otrzymywanie 15 proc. swojego dotychczasowego świadczenia emerytalnego wraz z pełną kwotą renty rodzinnej (stanowiącej 85 proc. emerytury przysługującej zmarłemu małżonkowi) lub pobierać 15 proc. renty rodzinnej przy jednoczesnym zachowaniu 100 proc. własnej emerytury. Decyzja o wyborze korzystniejszego wariantu należy do osoby składającej wniosek. Istnieje również opcja, aby to ZUS dokonał niezbędnych obliczeń i automatycznie przyznał świadczenie w najkorzystniejszej dla wnioskodawcy formie – wystarczy zaznaczyć taką prośbę w formularzu wniosku.

Należy jednak pamiętać o górnym progu kwotowym.Łączna suma obu wypłacanych świadczeń (własnego i części renty rodzinnej lub odwrotnie) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Od marca bieżącego roku najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co ustala maksymalną wysokość renty wdowiej na poziomie 5636,73 zł brutto. Jeśli suma świadczeń przekroczyłaby tę kwotę, nadwyżka zostanie potrącona. Co istotne, osoby, których obecna emerytura samodzielnie przekracza wspomniany limit, nie będą miały możliwości skorzystania z renty wdowiej.

Jak i gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią? Zalecenia ZUS

ZUS informuje, że wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) można składać zarówno tradycyjnie w formie papierowej, jak i elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub systemu eZUS. Zakład przyjmuje wnioski już od 1 stycznia 2025 roku.

Kluczowy jest jednak moment złożenia wniosku, ponieważ prawo do świadczenia będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do ZUS, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Rzeczniczka wyjaśnia, że osoby, które złożą wniosek w dowolnym miesiącu od stycznia do lipca 2025 roku (i spełnią pozostałe warunki), otrzymają świadczenie od lipca bieżącego roku.

Natomiast wnioski złożone w sierpniu, wrześniu lub później skutkować będą przyznaniem prawa do renty wdowiej dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że świadczenie za lipiec nie zostanie wypłacone w przypadku późniejszego złożenia dokumentów. Z tego powodu ZUS podkreśla wagę dotrzymania terminu złożenia wniosku, aby uzyskać świadczenie od lipca.

ZUS oferuje wsparcie dla osób zainteresowanych rentą wdowią. Na stronie internetowej zus.pl dostępna jest ankieta, która krok po kroku pomaga sprawdzić, czy dana osoba spełnia warunki do otrzymania tego świadczenia. Uruchomiono także specjalną infolinię pod numerem 22 560 16 00, gdzie można uzyskać informacje i wypełnić ankietę w formie głosowej. Dodatkowo, na stronie ZUS znajduje się internetowy kalkulator umożliwiający oszacowanie przewidywanej wysokości renty wdowiej.