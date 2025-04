W 2025 roku rusza ogólnopolski program "Mój rower elektryczny", który umożliwia uzyskanie dotacji do 4500 zł na zakup roweru elektrycznego lub cargo. Program skierowany jest do osób fizycznych, przedsiębiorców i samorządów. Wnioski będzie można składać już w II kwartale 2025 roku, aż do wyczerpania budżetu. Sprawdź, jakie są zasady i kto może skorzystać z dopłat.