Lepiej zrób to do końca kwietnia. Inaczej kara nawet do 28 tys. zł

Rozliczanie podatków PIT za bieżący rok trwa już od dwóch miesięcy, a dokładniej od 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Zatem pozostało niewiele czasu, bo niecałe dwa tygodnie, na złożenie deklaracji podatkowej. Należy pamiętać o dotrzymaniu terminu, aby uniknąć konsekwencji finansowych za opóźnienie.

Ile kosztuje wypełnienie deklaracji podatkowej PIT?

W dzisiejszych czasach elektroniczne rozliczenia podatkowe są bardzo popularne, jednak spora grupa podatników nadal decyduje się na skorzystanie z usług biur rachunkowych przy wypełnianiu deklaracji PIT. Biura te, specjalizujące się w rozliczeniach podatkowych, mają w swojej ofercie taką usługę, co znajduje odzwierciedlenie w ich cennikach. Koszt wypełnienia deklaracji podatkowej to wydatek rzędu 60 zł do 200-300 zł, przy czym ostateczna cena zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj rozliczenia, liczba przysługujących ulg podatkowych oraz poziom skomplikowania danego przypadku. Średnia cena za rozliczenie PIT w biurze rachunkowym wynosi około 100 zł.

Największy wzrost ceny rozliczenia PIT może generować dodatkowa usługa umożliwiająca klientowi otrzymanie gotowego formularza podatkowego już podczas pierwszej wizyty. To wygodne rozwiązanie jest zazwyczaj najdroższym elementem oferty biur rachunkowych i zyskuje na popularności w miarę zbliżania się końca okresu rozliczeniowego. Koszt ekspresowego wypełnienia PIT zaczyna się od 100 zł i może wzrosnąć w zależności od obłożenia biura i czasu pozostałego do złożenia deklaracji.

Twój e-PIT

Aby uniknąć jakichkolwiek kosztów związanych z rozliczeniem rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polscy podatnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi online o nazwie Twój e-PIT. To rozwiązanie, aktywnie promowane przez Ministerstwo Finansów i w pełni zarządzane przez Krajową Administrację Skarbową, oferuje podatnikom wstępnie wypełnioną deklarację podatkową przygotowaną przez ekspertów.

Użytkownik ma możliwość zweryfikowania takiego gotowego dokumentu i, jeśli wszystkie dane są poprawne, zatwierdzenia go jednym kliknięciem. Po potwierdzeniu, deklaracja jest automatycznie przesyłana do właściwego urzędu skarbowego, co zwalnia podatnika z dalszych formalności związanych z rozliczeniem PIT. Warto jednak zaznaczyć, że tak przygotowana wstępnie deklaracja zawiera jedynie podstawowe informacje i nie uwzględnia żadnych przysługujących podatnikowi ulg, odliczeń czy możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Jeżeli podatnik chce skorzystać z dostępnych preferencji podatkowych, takich jak ulgi (np. na dzieci, internet, rehabilitacyjna) lub planuje rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musi samodzielnie dokonać odpowiednich zmian w wygenerowanej deklaracji w programie Twój e-PIT. Oznacza to, że użytkownik musi aktywnie wprowadzić te dodatkowe informacje i modyfikacje w systemie.

Dane statystyczne z połowy 2024 roku dotyczące rozliczenia PIT za rok 2023 pokazują, że zdecydowana większość podatników, bo aż 95 proc., wybrała elektroniczną formę złożenia deklaracji. Tradycyjne rozliczanie podatków za pośrednictwem biur rachunkowych stało się domeną głównie przedsiębiorstw oraz niewielkiej liczby osób prywatnych. W sumie, za rok 2023 drogą elektroniczną rozliczyło się 23 miliony podatników, z czego znacząca część, bo 13,8 miliona, skorzystała właśnie z platformy Twój e-PIT. Jednak wciąż istnieje grupa 1,4 miliona osób, które zdecydowały się na złożenie deklaracji w formie papierowej.

Jaka kara za niezłożenie PIT w terminie?

Jak informuje portal infor.pl, złożenie PIT-11 po terminie pociąga za sobą określone konsekwencje - karę grzywny do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc od początku 2025 roku jest wyższa. Minimalne wynagrodzenie wynosi od tego dnia 4666 zł, a stawka dzienna 155,53 zł (4666 zł ÷ 30). Oznacza to, że za niezłożenie w terminie PIT-11 można zapłacić karę w wysokości od 155,53 zł do 27.995,40 zł.