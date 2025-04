Dofinansowanie pobytów turystów

Władze województwa podlaskiego przeznaczyły 2 miliony złotych na wsparcie turystyki w regionie poprzez dofinansowanie pobytów turystów. Wysokość dofinansowania zależy od standardu obiektu noclegowego i wynosi:

200 zł dla osób nocujących w kempingach, schroniskach lub gospodarstwach agroturystycznych,

300 zł dla osób nocujących w hotelach jedno- lub dwugwiazdkowych, apartamentach i pensjonatach,

400 zł dla gości hoteli o wyższym standardzie.

Aby uzyskać bon, należy podać numer telefonu.

Wniosek o bon turystyczny

Turyści, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, mogą składać wnioski od 20 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej podlaskibonturystyczny.pl.

W 2020 roku rząd PiS wprowadził ogólnopolski program wsparcia dla branży turystycznej, dotkniętej skutkami pandemii COVID-19. Na ten cel przeznaczono 3,5 mld zł. Późniejsze analizy Ministerstwa Turystyki wykazały, że wykorzystano 88 proc. dostępnych świadczeń, z których skorzystało blisko 4,5 mln rodzin oraz ponad 28 tys. przedsiębiorców. W ramach programu Polski Bon Turystyczny każde dziecko objęte programem Rodzina 500 plus otrzymywało 500 zł, natomiast dzieci z niepełnosprawnościami otrzymywały 1000 zł.

Czym jest Podlaski Bon Turystyczny?

Podlaski Bon Turystyczny 2025 to program wsparcia turystyki w województwie podlaskim, który oferuje dofinansowanie do noclegów w tym malowniczym regionie. Jeśli planujesz wakacje na Podlasiu i chcesz obniżyć koszty pobytu, sprawdź, jak działa ten program. Dzięki bonowi możesz odkryć atrakcje takie jak Puszcza Białowieska, Kanał Augustowski, Szlak Tatarski czy historyczny Tykocin.

Bon turystyczny ma na celu pobudzenie turystyki w województwie podlaskim, które od 2021 roku zmaga się ze skutkami kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Działania reżimu Łukaszenki spowodowały spadek liczby turystów odwiedzających ten region. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreśla, że program ma na celu pokazanie, że Podlaskie jest bezpiecznym miejscem dla turystów.

Jakie są zasady przyznawania bonu turystycznego?

Aby skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego, należy spełnić następujące warunki:

Być mieszkańcem Polski, ale zameldowanym poza województwem podlaskim.

Zarezerwować co najmniej dwa noclegi w obiekcie biorącym udział w programie.

Wygenerować bon na dedykowanej platformie dostępnej od 20 kwietnia 2025 roku.

Okazać bon w miejscu zakwaterowania, aby kwota została automatycznie odliczona od rachunku.

Co ważne, jedna osoba może wygenerować tylko jeden bon, który wykorzystać można tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby nocujących osób. Bon jest generowany w formie cyfrowej, posiada unikalny kod QR, numer i jest przypisany do numeru telefonu osoby podanej we wniosku.

Skąd wziąć bon?

Bon trzeba wygenerować na stronie programu podlaskibonturystyczny.pl, a następnie podać przy płatności za pobyt (zostanie on odliczony od rachunku). Bon przypisany jest do konkretnej osoby i nie można go przekazać innym ani wymienić na gotówkę.

Ile wynosi dofinansowanie i jakie obiekty obejmuje?

Kwota bonu zależy od standardu obiektu noclegowego:

Obiekty o niższym standardzie (kempingi, schroniska oraz gospodarstwa agroturystyczne) – dofinansowanie 200 zł,

Obiekty o średnim standardzie (hotele jedno- i dwugwiazdkowe, apartamenty i pensjonaty) – dofinansowanie 300 zł,

Obiekty o wyższym standardzie (hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe) – dofinansowanie 400 zł.

Program obejmuje hotele, pensjonaty, domki letniskowe i agroturystyki na terenie województwa podlaskiego.

Jak skorzystać z dopłaty na wakacje z Podlaskim Bonem Turystycznym?

Sprawdź listę obiektów dostępnych na stronie www.podlaskibonturystyczny.pl .

. Zarezerwuj co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów uczestniczących w programie.

Wygeneruj bon turystyczny na oficjalnej platformie od 20 kwietnia 2025 roku.

Okazuj bon przy zakwaterowaniu – kwota dofinansowania zostanie automatycznie odliczona.

Czy bon turystyczny przysługuje mieszkańcom Podlasia?

Nie, program przeznaczony jest dla osób spoza województwa podlaskiego.

Czy bon obejmuje tylko noclegi?

Tak, dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty zakwaterowania, ale nie wyżywienia ani atrakcji turystycznych.

W jakim terminie można wykorzystać bon?

Bon można wykorzystać w dowolnym terminie, ale tylko do 31 grudnia 2025 roku.