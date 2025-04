Czym jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Niezrealizowane świadczenie z ZUS to świadczenie, do którego zmarła osoba miała prawo przed śmiercią, ale z różnych przyczyn go nie otrzymała. Może to być sytuacja, gdy:

osoba zmarła w danym miesiącu i nie zdążyła odebrać przysługującego jej świadczenia (np. emerytury za styczeń),

osoba złożyła wniosek o świadczenie, ale ZUS nie zdążył wydać decyzji przed jej śmiercią.

W takich przypadkach, na wniosek uprawnionych członków rodziny, ZUS wypłaca niezrealizowane świadczenie. Oznacza to, że jeśli osoba, która otrzymywała emeryturę lub rentę, złożyła wniosek o ponowne obliczenie wysokości tego świadczenia, ale zmarła, zanim Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpatrzył ten wniosek, to należne jej pieniądze mogą zostać wypłacone jako tzw. niezrealizowane świadczenie.

Kto może ubiegać się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia z ZUS?

O wypłatę niezrealizowanego świadczenia mogą ubiegać się członkowie rodziny zmarłego, którzy spełniają określone warunki. O wypłatę niezrealizowanego świadczenia mogą ubiegać się:

W pierwszej kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, jeśli prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe.

W drugiej kolejności: małżonek i dzieci, którzy nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym (w przypadku braku małżonka i dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

W trzeciej kolejności: inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub osoby, które były na utrzymaniu zmarłego, jeśli nie ma małżonka ani dzieci.

Jeśli o wypłatę świadczenia ubiega się więcej niż jedna osoba, kwota jest dzielona równo między nich.

Wniosek o niezrealizowane świadczenie z ZUS

Aby uzyskać niezrealizowane świadczenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS. Na złożenie wniosku jest 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie. Po upływie tego terminu roszczenie wygasa, chyba że wcześniej złoży się wniosek o kontynuację postępowania. Aby ubiegać się o niezrealizowane świadczenie z ZUS, musisz złożyć następujące dokumenty:

Wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS): Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce ZUS.

Odpis aktu zgonu: Nie jest wymagany, jeśli został już dostarczony np. przy ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy.

Odpis aktu małżeństwa: Wymagany w przypadku małżonka.

Odpis aktu urodzenia: Wymagany w przypadku dzieci.

Oświadczenie lub inne dowody: Potwierdzające prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym, lub przyczynianie się do jego utrzymania.

Dokumenty możesz złożyć na kilka sposobów: osobiście w dowolnej placówce ZUS (możesz też upoważnić do tego inną osobę), tradycyjną pocztą, elektronicznie przez platformę ZUS PUE. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu zebrania wszystkich niezbędnych informacji.

Od wypłaconego świadczenia zostanie potrącony podatek, który ZUS przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku ZUS dostarczy Ci informację o uzyskanych dochodach (PIT-11), na podstawie której dokonasz rozliczenia podatkowego.

Podstawy prawne: Art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

