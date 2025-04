Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie. Jest to forma zachęty do aktywności zawodowej i ma na celu złagodzenie ewentualnych trudności finansowych związanych z przejściem z bezrobocia do pracy.

Dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 50 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W 2025 roku (od 1 czerwca 2024 roku) dodatek ten wynosi maksymalnie 831 zł za pierwsze 3 miesiące pracy po bezrobociu, a następnie 652 zł. Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest za okres miesięczny z dołu. Dodatek powinien wpłynąć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym upływa okres, za jaki świadczenie ma być wypłacone.

Zgodnie z przepisami, zasiłek przysługuje bezrobotnemu, który:

podjął pracę w niepełnym wymiarze godzin, do której został skierowany przez urząd pracy, a jego zarobki są niższe od minimalnej krajowej;

samodzielnie znalazł pracę lub inne źródło dochodu.

Czas pobierania dodatku aktywizacyjnego zależy od tego, czy udało się nam znaleźć pracę samodzielnie, czy też zostaliśmy do niej skierowani przez urząd pracy. Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, mogą otrzymywać dodatek przez połowę okresu, na jaki przysługiwałby im zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast osoby skierowane przez urząd pracy mogą pobierać dodatek przez cały ten okres. Wysokość dodatku jest różna w zależności od sytuacji, ale nie może przekroczyć 50 proc. wysokości zasiłku.

W jakich sytuacjach nie otrzymamy dodatku aktywizacyjnego?

Gdy zostaliśmy skierowani przez urząd pracy na prace interwencyjne, roboty publiczne lub na stanowisko, które otrzymało dofinansowanie ,

, Jeśli podjęliśmy pracę u pracodawcy, u którego pracowałeś przed rejestracją jako bezrobotni ,

, Jeśli pracowaliśmy za granicą ,

, Jeśli przebywaliśmy na urlopie bezpłatnym.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego jest posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w okresie ostatnich półtora roku.

Nie. Jeśli bezrobotny nie ma prawa do zasiłku, to nie otrzyma też dodatku aktywizacyjnego

Aby ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, należy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić osobiście w powiatowym urzędzie pracy, w którym jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wypełniając wniosek, należy wskazać, czy podjęcie zatrudnienia nastąpiło z własnej inicjatywy, czy też było efektem skierowania przez powiatowy urząd pracy. Dodatkowo niezbędne jest podanie numeru konta bankowego, na które ma być przekazany dodatek aktywizacyjny, lub adresu do doręczenia przekazu pocztowego. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający fakt podjęcia zatrudnienia, taki jak umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy. Zaświadczenie powinno zawierać informację o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny powinno się złożyć zaraz po podjęciu pracy. Warto zrobić to już tego samego dnia, dostarczając przy tym oryginał umowy o pracę, umowy zlecenia bądź też umowy o dzieło. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia.

W ciągu ubiegłych 18 miesięcy przez co najmniej 365 dni trzeba mieć zatrudnienie.

Czas pobierania dodatku aktywizacyjnego zależy od tego, czy pracę znaleźliśmy sami, czy też za pośrednictwem urzędu pracy. Jeśli pracę znaleźliśmy sami, dodatek przysługuje nam przez połowę okresu, na jaki przysługiwałby nam zasiłek. Natomiast jeśli do pracy skierował nas urząd pracy, dodatek możemy pobierać przez cały okres, na jaki przysługiwałby zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez urząd pracy. Termin wypłaty nie może przekroczyć 14 dni od zakończenia okresu, za który jest wypłacane świadczenie.

Dodatku aktywizacyjnego nie otrzymają osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmujące pracę w wyniku umowy po zrealizowanym stażu. Osoby, które podejmujące pracę w okresie karencji – prawo do zasiłku nabędą po 90 dniach od daty rejestracji, także nie uzyskają dodatku aktywizacyjnego.

