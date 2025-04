Opłata abonamentowa RTV 2025

Opłata abonamentowa RTV jest monitorowana przez Pocztę Polską. W niektórych przypadkach nie jest już konieczna obecność kontrolerów w domu osoby weryfikowanej. Zamiast tego, można otrzymać wezwanie do zapłaty bezpośrednio z poczty.

Jeśli zarejestrowany emeryt zaniedbuje opłatę abonamentową, może dojść do sytuacji, w wyniku której organy skarbowe pomniejszą jego świadczenie w celu pokrycia długu. W takiej sytuacji, aby uregulować zaległe opłaty abonamentowe, pewna część emerytury zostanie mu potrącona. Warto dodać, że urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić egzekucję z:

wynagrodzenia,

emerytury,

renty,

rachunku bankowego,

nadpłaty podatku.

Stawki abonamentu RTV w 2025 roku. Tyle wynosi abonament RTV w 2025 roku

Wysokość opłat abonamentu RTV jest przedstawiana w dwóch wariantach - obejmujących opłatę za posiadanie radia, telewizora lub obu urządzeń. Osoby, które zarejestrowały swój sprzęt na Poczcie Polskiej, zobowiązane są do regulowania abonamentu do 25. dnia każdego miesiąca.

Istnieje również możliwość dokonania jednorazowej płatności za cały rok, co wiąże się z 10-procentową zniżką. Obecne stawki abonamentu RTV to: 27,30 zł miesięcznie za telewizor (lub radio i telewizor) oraz 8,70 zł miesięcznie za radio.

Warto jednak dodać, że osoby, które zdecydują się na opłatę za kilka miesięcy z góry, mogą skorzystać z następujących zniżek:

3 proc. zniżki za uiszczenie opłaty za 2 miesiące z góry,

4 proc. zniżki za uiszczenie opłaty za 3 miesiące z góry,

5 proc. zniżki za uiszczenie opłaty za 6 miesięcy z góry,

10 proc. zniżki za uiszczenie opłaty za 12 miesięcy z góry.

Oto tabela z wysokością opłaty abonamentowej dostępna na stronie: rtv.poczta-polska.pl/?action=Wysokosc_oplat_2025

Okres (liczba miesięcy) wnoszenia opłaty abonamentowej Wysokość opłaty abonamentowej: za używanie odbiornika radiofonicznego* za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego* 2 m-ce 16,90 zł 53,00 zł 3 m-ce 25,10 zł 78,70 zł 4 m-ce 33,80 zł 106,00 zł 5 m-cy 42,00 zł 131,70 zł 6 m-cy 49,60 zł 155,70 zł 7 m-cy 58,30 zł 183,00 zł 8 m-cy 66,50 zł 208,70 zł 9 m-cy 74,70 zł 234,40 zł 10 m-cy 83,40 zł 261,70 zł 11 m-cy 91,60 zł 287,40 zł 12 m-cy (rok)** 94,00 zł 294,90 zł

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV

W przypadku braku uregulowania abonamentu RTV przez osoby posiadające zarejestrowany odbiornik istnieje ryzyko konfrontacji ze służbami skarbowymi. Nawet seniorzy mogą otrzymać wezwanie do zapłaty bez konieczności przeprowadzania kontroli w ich domu.

Otrzymanie takiego pisma może dotyczyć osób, które zarejestrowały swoje urządzenia, lecz zaprzestały regulowania opłaty abonamentowej. Wystarczy, że zostaną zweryfikowane w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej jako osoby zarejestrowane, ale niepłacące, co skutkuje wysłaniem wezwania do uregulowania zaległej kwoty.

Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV?

Gdy otrzymamy wezwanie do uregulowania zaległego abonamentu, musimy spłacić zadłużenie w ciągu 7 dni. W przypadku braku uregulowania opłaty, sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego, który nadzoruje dłużnika. Ten proces może prowadzić do utraty części wypłaty lub innych środków, do których dłużnik ma prawo, w tym także do emerytury.

Po przekazaniu sprawy przez Pocztę Polską, odpowiedzialność za egzekwowanie zadłużenia przechodzi w ręce skarbówki. Fiskus może podjąć różne kroki w celu pokrycia zaległego abonamentu RTV, a jeśli dłużnikiem jest senior, istnieje ryzyko zajęcia części jego emerytury. Skarbówka może ściągać należności z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, emerytury, pensji, a także za pośrednictwem komornika.

Kto musi płacić abonament RTV?

Płacić abonament RTV muszą wszystkie osoby fizyczne, które posiadają radioodbiornik lub telewizor. Warto jednak dodać, że samo posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, zobowiązuje do uiszczenia opłaty. Rejestracji odbiornika/odbiorników dokonuje się w placówkach Poczty Polskiej lub elektronicznie.

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV w 2025 roku są zwolnione: osoby, które ukończyły 75 lat, osoby zaliczane do I grupy inwalidów, osoby całkowicie niezdolne do pracy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niesłyszące (z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu), osoby niewidome (z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15 proc.), bezrobotni, osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby po 60. roku życia, jeśli ich świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku limit ten wynosi 4090,86 zł brutto miesięcznie).

Jak widać, nie wszyscy seniorzy muszą obawiać się utraty części swojego świadczenia w przypadku nieuregulowania opłaty za wcześniej zarejestrowany sprzęt. Istnieje pewna ich grupa, która jest zwolniona z obowiązku płacenia abonamentu RTV. To zależy od takich kryteriów jak wiek, wysokość świadczenia oraz status. Opłata abonamentowa nie dotyczy więc osób, które ukończyły 75. rok życia, osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej, weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, oraz osób, które przekroczyły 60. rok życia i posiadają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Jaka kara za nieopłacenie abonamentu RTV w 2025 roku?

Jeżeli niedopłacimy abonamentu RTV w terminie lub nie zarejestrujemy odbiornika, mimo jego posiadania, to grozi nam kara finansowa. Ile wynosi taka kara? 30-krotność miesięcznej opłaty. W związku z tym, kara za brak opłaty za radio wynosi 261 zł, a kara za brak opłaty za radio i telewizję wynosi 819 zł. Warto dodać, że kara jest jednorazowa. Jeśli jednak nie uregulujemy należności, zaległość może trafić do egzekucji komorniczej lub skarbowej.

Jeżeli otrzymamy listowne upomnienie do zapłaty abonamentu RTV, to mamy 7 dni na uregulowanie należności. Jeżeli tego nie zrobimy, Poczta Polska wystawi tytuł wykonawczy i skieruje pismo do urzędu skarbowego. Później sprawa zostanie skierowana do poborców podatkowych, którzy mają uprawnienia zbliżone do komorników.

