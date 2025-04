Decyzją wspólnych specjalistycznych komisji działających w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaniechano dalszego przegłębiania otworu badawczo-eksploatacyjnego o nazwie Bańska PGP-4 z uwagi na liczne niebezpieczeństwa, głównie techniczne - poinformował wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński i dodał: Najważniejsze jest to, że odwiert spełnił cel badawczy, bo przyczynił się do rozpoznania budowy geologicznej kraju na nieznanej dotąd głębokości oraz cel eksploatacyjny, gdyż potwierdzono obecność dwóch poziomów wodonośnych.

Geotermia całego Podhala

Podczas prac wiertniczych na pierwsze geotermalne źródło natrafiono na głębokości ok. 3 km i ma ono temperaturę ok. 85 st. C. Drugie źródło na poziomie ok. 5 km wykazuje temperaturę ok. 120 st. C. To właśnie to niższe źródło, według wstępnej oceny, ma największy potencjał do wykorzystania w celach geotermalnych i zasilenia w ciepło cztery miejscowości gminy Szaflary i najbliższą okolicę, w tym miasto Nowy Targ.

W najbliższym czasie będą wykonywane specjalistyczne badania, aby ostatecznie ustalić wydajność, temperaturę i właściwości fizykochemiczne wody geotermalnej z tego odwiertu. Na ich podstawie będzie również przygotowywany model wykorzystania wód termalnych na terenie całego Podhala, tak, aby zasoby wody nie został wyczerpane.

Odwiert w Szaflarach

Wójt zapowiedział, że dalsze badania potrwają około dwóch miesięcy. Odwiert w Szaflarach miał być rekordowy na skalę światową – planowano osiągnięcie głębokości 7 km i dotarcie do źródła o temperaturze powyżej 150 st. C. Prace rozpoczęto w kwietniu 2023 roku i pierwotnie miały zakończyć się na przełomie marca i kwietnia 2024 roku, ale napotkano szereg problemów technicznych po osiągnięciu głębokości około 6 km.

W kwietniu 2024 r. wiercenie wstrzymano z powodu bardzo twardych formacji skalnych i osypywania się ścianek odwiertu. Następnie doszło do awarii głównego silnika wiertni (tzw. top drive), a na głębokości 6096 m zerwał się przewód główny.

Mimo trudności, gmina Szaflary jako inwestor nie poniesie dodatkowych kosztów, ponieważ z wykonawcą – firmą UOS Drilling S.A. – podpisano umowę w formule „pod klucz”. Całkowity koszt inwestycji, 132 mln zł, jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.