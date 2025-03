Minimalne wynagrodzenie

Od początku 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na 30,50 zł brutto.

Zmiany w najniższej krajowej. Zmienią się zasady obliczania wynagrodzenia minimalnego

Jak podaje rynekzdrowia.pl, od 2026 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o wynagrodzeniu minimalnym. Jednym z elementów zmian jest zrównanie płacy minimalnej z wynagrodzeniem zasadniczym.

Co oznacza zrównanie wynagrodzenia zasadniczego z płacą minimalną?

Oznacza to, jak tłumaczy portal, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika, który jest zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, nie będzie mogła być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A co to oznacza w praktyce? Pracodawca nie będzie mógł proponować pracownikowi na etacie podstawy niższej niż aktualna minimalna pensja. Koniec więc z wliczaniem premii i dodatków do najniższej krajowej.

Skąd te zmiany w płacy minimalnej?

Okazuje się, że do wprowadzenia takich zmian zobowiązuje Polskę unijna dyrektywa, którą musimy wdrożyć. Państwa członkowskie muszą dokonywać oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia, dlatego też muszą wybrać jedną lub kilka "orientacyjnych wartości referencyjnych".

Jak wylicza Infor.pl, Polski ustawodawca przyjął, że do corocznej oceny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie ustalona orientacyjna wartość referencyjna 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętej do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Nowe przepisy związane z minimalną stawką godzinową

Jak informuje Infor.pl, planuje się także wprowadzenie nowych przepisów związanych z minimalną stawką godzinową. Zmiany mogą odczuć przede wszystkim pracodawcy, ponieważ projekt zakłada:

dodanie przepisu, zgodnie z którym wypłaty wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego ;

; wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy, albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia, lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub nie wypłaca przyjmującemu zlecenie, lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia, lub świadczenia usług, podlega karze grzywny od 1 500 zł do 45 000 zł.

Płaca minimalna 2026 - kwoty brutto i netto

Zgodnie z tą nową formułą, w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 5070 zł brutto (około 3786 zł netto), w 2027 roku wzrośnie do 5361 zł brutto, a w 2028 roku osiągnie 5648 zł brutto. Rząd będzie miał obowiązek corocznego sprawdzania, czy minimalne wynagrodzenie jest odpowiednie, i w razie potrzeby będzie mógł je zmienić. Dzięki wprowadzeniu nowej metody wyliczania, płaca minimalna ma być bardziej adekwatna do aktualnej sytuacji gospodarczej i poziomu inflacji.

