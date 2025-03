Osobom, które na 1 stycznia 2025 roku pobierały rentę socjalną oraz posiadały ważne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, ZUS przyzna dodatek dopełniający z urzędu. Natomiast wniosek o dodatek (druk EDD-SOC) powinny złożyć te osoby, które w tym dniu miały prawo do renty socjalnej, ale nie posiadały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do formularza należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, które powinno być wystawione przez lekarza na druku OL-9, nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku -informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim

W przypadku osób, którym ZUS z urzędu przyzna dodatek dopełniający, pierwsza wypłata tego dodatku nastąpi w maju, w terminach płatności rent socjalnych, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast osobom, które będą miały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia br., dodatek ZUS przyzna od miesiąca, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.

Wysokość dodatku dopełniającego 2025

Dodatek dopełniający wynosi 2610,72 zł brutto i będzie waloryzowany raz w roku, w marcu. Wskaźnik waloryzacji uwzględni wyłącznie ogólny poziom inflacji z poprzedniego roku kalendarzowego.

Tak, od kwoty dodatku, podobnie jak od renty socjalnej, pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z kwoty dodatku dopełniającego ZUS będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji na tych samych zasadach, jak w przypadku renty socjalnej.

Dodatek dopełniający może zostać zawieszony lub zmniejszony w przypadku osiągania przychodu z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W sytuacji, gdy prawo do renty socjalnej zostanie zmniejszone lub zawieszone w wyniku przekroczenia określonego progów przychodu – 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dodatek dopełniający również ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu. Od marca do maja limity te wynoszą odpowiednio 5 934,10 zł brutto oraz 11 020,40 zł brutto.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej wpłynie na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W związku z tym przyznanie dodatku dopełniającego skutkuje wstrzymaniem świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. Wyrównanie zostanie pomniejszone o nadpłacone od stycznia 2025 roku świadczenie 500 plus. Ponadto dodatek dopełniający będzie miał również wpływ na prawo i wysokość tzw. 14. emerytury.

Zbieg prawa do renty socjalnej z rentą rodziną

ZUS informuje, że od stycznia 2025 roku, w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej oraz renty rodzinnej, kwota renty socjalnej zostanie obniżona w taki sposób, aby łączna suma obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli kwoty 5636,73 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co odpowiada kwocie 187,89 zł. W przypadku obniżenia renty socjalnej z tego powodu, kwota dodatku dopełniającego zostanie pomniejszona o ten sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną. Natomiast, jeśli kwota renty rodzinnej przekroczy 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (aktualnie 5636,73 zł brutto), zarówno renta socjalna, jak i dodatek dopełniający nie będą przysługiwały.

