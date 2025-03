Czym jest PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy, który ma na celu pomóc pracownikom w gromadzeniu dodatkowych środków na emeryturę. Jest to forma prywatnego oszczędzania, która jest wspierana przez państwo i pracodawcę. Co ważne pracownik nie musi się zgadzać na udział w PPK, jest to dobrowolne. Można w każdej chwili zarówno zrezygnować z tej formy oszczędzania, jak i do niej powrócić.

Co składa się na wpłaty PPK?

Na wpłaty w ramach PPK składają się: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik i 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymują tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz co roku tzw. wpłatę państwa, która wynosi 240 zł.

Duże zmiany w PPK

Okazuje się, że zmiany w PPK mają na celu przede wszystkim poprawę efektywności oszczędzania na emeryturę oraz zwiększyć atrakcyjność programu - zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Pierwszą rozważaną zmianą w PPK jest skrócenie okresu autozapisu do 3 lat, który obecnie następuje co 4 lata.

Zgodnie z obecnym harmonogramem kolejny autozapis powinien nastąpić w 2027 roku. Postulaty, które napływają do nas z rynku, idą w stronę skrócenia okresu, w którym autozapis się odbywa z czterech lat do trzech. W jednym z zakładanych scenariuszy oznacza to, że kolejny autozapis miałby miejsce w 2026 roku – przyznaje w komentarzu dla "Gazety Wyborczej" Polski Fundusz Rozwoju (PFR), państwowa spółka, która nadzoruje PPK.

PFR wskazuje, że skrócenie okresu autozapisu będzie miało wpływ na zwiększenie liczby uczestników programu. A to z kolei zwiększy napływ oszczędności do PPK.

Drugą zmianą, o której informuje "Gazeta Wyborcza" ma dotknąć najstarszych pracowników. Obecnie osoby, które chcą przystąpić do PPK, a mają 55 lat i więcej, muszą złożyć w tej sprawie wniosek u swojego pracodawcy. A jak będzie po zmianach w PPK? Te osoby również mają zostać objęte autozapisem.

Kiedy zmiany w PPK zostaną wprowadzone i zaczną obowiązywać?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy zmiany w PPK zostaną wprowadzone i zaczną obowiązywać.

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", cytując słowa przedstawicieli PFR, obecnie trwają szczegółowe analizy zgłoszonych propozycji odnośnie możliwości prowadzenia nad nimi dalszych prac legislacyjnych, w tym ich możliwego wpływu na sektor. Decyzje co do dalszych prac i terminu ich zakończenia są w wyłącznej gestii Ministerstwa Finansów.

