Kwota wolna od podatku

Obecna kwota wolna od podatku jest efektem reform stanowiących element Polskiego Ładu i wynosi 30 tys. zł. Oznacza to, że osoby, które rocznie zarabiają taką kwotę, w ogóle nie płacą PIT. Z kolei zarobki powyżej 30 tys. zł, aż do poziomu 120 tys. zł (próg podatkowy) opodatkowane są 12 proc. stawką. Natomiast nadwyżka dochodów powyżej 120 tys. zł jest objęta 32-proc. podatkiem.

Od czego zależy podniesienie kwoty wolnej od podatku?

Wiceminister finansów Jarosław Neneman, w odpowiedzi na interpelację poselską 19 marca, podkreślił, że realizacja obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł jest uzależniona od kondycji finansów publicznych oraz od sytuacji geopolitycznej. Wiceminister finansów wyjaśnił, że obniżenie wpływów z podatków, w tym podatku PIT, będzie możliwe tylko wtedy, gdy pozwolą na to warunki ekonomiczne i geopolityczne.

Plany podniesienia kwoty wolnej od podatku

Przypomnijmy, że propozycja podwyżki kwoty wolnej od podatku PIT z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł była zawarta w programie wyborczym "100 konkretów na pierwsze 100 dni" Koalicji Obywatelskiej. Już pod koniec 2023 roku było wiadomo, że nie ma szans na to, żeby w 2024 roku ta obietnica została zrealizowana. Później przedstawiciele głównej partii rządzącej tłumaczyli się procedurą nadmiernego deficytu, jaką została objęta Polska. Teraz Minister Finansów, Andrzej Domański, wraca do tego tematu.

KO i szerzej Koalicja 15 października krok po kroku realizuje swoje obietnice wyborcze. Pracujemy nad planem (wdrożenia wyższej kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł). Jako kraj mamy potężne wydatki związane z bezpieczeństwem - mówił w w radiowej Trójce Domański.

Kiedy nastąpi wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł? Padła data

W radiowej Trójce Minister Finansów został zapytany, czy do końca kadencji obietnica dotycząca wzrostu kwoty wolnej od podatku zostanie zrealizowana. Domański odpowiedział, że taki jest plan. Później padło pytanie, czy stanie się to w roku wyborczym. Oto odpowiedź szefa resortu finansów:

Chciałbym, by było to wcześniej. Rok wyborczy to 2027 rok, więc zostaje nam rok 2026 rok- stwierdził Domański.

Dodał także, że zanim to nastąpi, chciałby przedstawić szczegółowy plan premierowi.

Najpierw przedstawię plan premierowi. I będę z nim o tym rozmawiał, później będziemy dyskutować o konkretnej dacie - zaznaczył minister. Chciałbym, aby wydarzyło się to jak najszybciej, ale on musi być bardzo precyzyjny i gotowy do takiej merytorycznej dyskusji - dodał.

Na dziś jest już pewne, że kwota wolna od podatku w postaci 60 tys. zł nie wejdzie w życie w 2025 roku. Premier Tusk zapowiedział, że projekt zostanie wznowiony w przyszłym roku, a podniesienie kwoty wolnej od podatku jest celem, który jego rząd zamierza osiągnąć w trakcie swojej kadencji. Jak podaje portal money.pl, według szacunków taka podwyżka oznaczałaby ubytek w budżecie państwa w wysokości 55,9 mld zł.

