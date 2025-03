Dziennikarka Daria Kabała-Malarz pracuje dla Canal+. Ma też stały kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opowiada m.in. o tym, jak wygląda praca w redakcji sportowej. Daria Kabała-Malarz prowadzi programy o piłce nożnej i żużlu. Tym razem jej szczery i gorzki wpis w mediach społecznościowych nie dotyczył sportu. Chodziło o jej sytuację finansową.

Ile musi wpłacić na konto Urzędu Skarbowego?

Na InstaStories żony byłego bramkarza m.in. Legii Warszawa Arkadiusza Malarza pojawiły się posty dotyczące relacji dziennikarki z polskim systemem podatkowych i jej pracodawcą. Darię Kabałę-Malarz dotknęła bowiem wysokość kwoty, którą musi dopłacić w ramach rozliczenia podatku. Suma robi wrażenie. Musi przelać na konto Urzędu Skarbowego 16 tys. 693 zł.

Dziennikarka skarży się na formę zatrudnienia

Ten kraj jest "wild" [dziki — przyp. red.], to na pewno. To, że mam ochotę uciec daleko stąd, jest jeszcze bardziej na pewno. Kraj, któremu nie przeszkadza, że od ponad 20 lat pracuję na umowie śmieciowej: bez prawa do opieki medycznej, bez perspektywy świadczenia emerytalnego, bez jakichkolwiek regulacji w kwestii urlopu, także macierzyńskiego - napisała w poście na Instagramie Daria Kabała-Malarz.