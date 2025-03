Dodatek uzupełniający do renty socjalnej to nowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS osobom pobierającym rentę socjalną, które spełniają określone warunki.

Nowe świadczenie jest przeznaczone dla osób pobierających rentę socjalną. Jednak, nie wszyscy uprawnieni do renty socjalnej otrzymają to dodatkowe wsparcie. Dodatkowe środki będą wypłacane wyłącznie osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jeśli ZUS wydał już odpowiednie orzeczenie, przyzna dodatek automatycznie, bez potrzeby składania dokumentów. Informacja o przyznaniu pojawi się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

Jeśli stan zdrowia zmienił się po 1 stycznia 2025 roku i spełniają się warunki do uzyskania świadczenia, to należy złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście w ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą niezdolność do pracy lub egzystencji.

Wniosek o dodatek dopełniający 2025 należy złożyć, jeśli: jest się osobą całkowicie niezdolną do pracy i nie posiada się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. A także w sytuacji, gdy ma się prawo do renty socjalnej i na 1 stycznia 2025 roku nie ma się orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji, aby otrzymać dodatek dopełniający, należy złożyć wniosek (EDD-SOC) i uzyskać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Co ważne, do wniosku o świadczenie należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Zaświadczenie to musi być sporządzone na formularzu OL-9.

Od marca 2025 roku dodatek dopełniający do renty socjalnej wynosi 2610,72 zł brutto. W połączeniu z samą rentą socjalną w wysokości 1878,91 zł, daje to łącznie prawie 4500 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota brutto, od której ZUS potrąca składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). W efekcie, na konto rencisty wpłynie suma niższa od kwoty brutto.

Kiedy wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej 2025?

Wypłaty dodatku rozpoczną się w maju, ale pierwsza transza świadczenia będzie zawierać wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Kwota ta wyniesie 12 872,16 zł brutto i obejmie zaległe 2520 zł za styczeń i luty oraz 2610,72 zł za trzy miesiące po waloryzacji.

ZUS informuje, że osoby uprawnione do dodatku bez konieczności składania wniosku otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast osoby, które uzyskają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia, otrzymają dodatek od miesiąca spełnienia warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane w standardowej wysokości 2610,72 zł brutto miesięcznie. ZUS przypomina, że od tej kwoty zostaną potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek będzie również podlegał potrąceniom i egzekucji na takich samych zasadach jak renta socjalna. ZUS szacuje, że dodatkowe świadczenie otrzyma około 130 tysięcy osób.

