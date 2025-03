Renta wdowia 2025 - jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki:

Posiadać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Posiadać prawo do własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Spełnić kryteria wiekowe (co do zasady 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, choć istnieją wyjątki).

Pozostawać w związku małżeńskim ze zmarłym współmałżonkiem do dnia jego śmierci.

Renta wdowia to świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać wdowy i wdowcy posiadający prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie, osoby te mogą pobierać tylko jedno z tych świadczeń – to wyższe lub wybrane przez siebie. Określenie "renta wdowia" odnosi się do propozycji umożliwienia wdowie lub wdowcowi, uprawnionemu do renty lub emerytury, otrzymywania dodatkowo części świadczenia po zmarłym małżonku.

Renta wdowia z ZUS 2025 - wniosek i wypłata

Wnioski o rentę wdowią można składać od stycznia 2025 roku. Nie ma określonego terminu końcowego na składanie wniosków, jednak warto zrobić to jak najszybciej po spełnieniu warunków, aby otrzymać świadczenie od momentu jego wprowadzenia.

Znowelizowana ustawa o rentach i emeryturach, która weszła w życie w sierpniu 2024 roku, wprowadziła nowe zasady dotyczące renty wdowiej. Uprawnieni seniorzy mają czas na złożenie wniosku o to świadczenie do końca lipca. Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony dzisiaj, czy w późniejszym terminie, wypłata renty wdowiej rozpocznie się dopiero od lipca 2025 roku. Kluczowe jest, aby wniosek został wypełniony poprawnie, z zaznaczeniem wszystkich wymaganych rubryk.

Ile wynosi renta wdowia z ZUS 2025?

Od 1 stycznia 2025 roku można ubiegać się o rentę wdowią. Początkowo świadczenie to wyniesie 15 proc. renty zmarłego małżonka, jednak od 2027 roku wzrośnie do 25 proc. Łączna suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która obecnie wynosi 5342,88 zł. Szacuje się, że koszt tego projektu dla budżetu państwa będzie wynosił od 13 do 25 miliardów złotych.

Renta wdowia z ZUS 2025 - jak obliczyć?

Przepisy dotyczące renty wdowiej wprowadzają nową zasadę łączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem emerytalno-rentowym, głównie emeryturą. Zgodnie z nowymi regulacjami, możliwe będzie pobieranie renty rodzinnej po zmarłym małżonku wraz z 25 proc. własnego świadczenia emerytalno-rentowego, lub odwrotnie - pobieranie własnego świadczenia emerytalnego z 25 proc. renty rodzinnej. Wprowadzenie tej zasady będzie jednak stopniowe:

Od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku: drugie świadczenie w zbiegu będzie wypłacane w wysokości 15 proc.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku: drugie świadczenie w zbiegu będzie wypłacane w wysokości 15 proc.

Od 1 stycznia 2027 roku: drugie świadczenie w zbiegu będzie wypłacane w wysokości 25 proc.

W 2028 roku Rada Ministrów dokona weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu, aby ocenić możliwość jego podwyższenia. Wypłata renty rodzinnej w zbiegu z własnym świadczeniem w ramach renty wdowiej nastąpi od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2025 roku. Aby świadczenia w zbiegu mogły być wypłacane od 1 lipca 2025 roku, wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 roku.

