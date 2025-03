Emerytury gwiazd a dokładnie wysokość ich świadczeń to wciąż gorący temat. Wiele z nich narzeka na bardzo niskie świadczenia.

Niskie emerytury polskich gwiazd

Powodem jest to, że choć wiele polskich gwiazd ma na swoim koncie imponujący dorobek artystyczny, to nie odprowadzała i nie odprowadza składek, które pracowałyby na ich świadczenie emerytalne. Wielu z nich działa na tzw. umowach śmieciowych lub kontraktach.

Reklama

Maryla Rodowicz "musi śpiewać do końca życia"

Maryla Rodowicz w najnowszym wywiadzie zdradziła, jaka jest kwota jej emerytury. Artystka nie zamierza schodzić ze sceny i wciąż pracuje. Zatrudniła nawet nowego menadżera. Muszę śpiewać do końca życia- wyznaje w rozmowie z "Super Expressem".

Emerytura Maryli Rodowicz. Jaka to kwota?

Ale to jest bardzo miły obowiązek. Na szczęście lubię to robić. Tak się dobrze składa. Bo wiadomo, jakie są emerytury. To nie są pieniądze, za które można się utrzymać. Nie wiem, kto może się utrzymać za 1500 zł na przykład - przyznaje gwiazda.

Maryla Rodowicz zdradziła, że kwota jej emerytury wynosi obecnie 2600 zł. Zwiększyła się. Była mniejsza. Na początku dostawałam 1300 zł - powiedziała piosenkarka.