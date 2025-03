Czym jest PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania na przyszłość dla osób zatrudnionych, który działa od 2019 roku. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków po osiągnięciu 60. roku życia. PPK jest częścią tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. W ramach tego programu, pracownicy, pracodawcy i państwo wspólnie odkładają pieniądze, które można wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia, jako dodatkowe wsparcie emerytalne.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędzania na emeryturę, w którym zarówno pracownik, jak i pracodawca wpłacają środki. Standardowo pracownik wpłaca 2 proc. swojej pensji, a pracodawca 1,5 proc. Dodatkowo, państwo oferuje wsparcie finansowe, aby zachęcić do oszczędzania. Na początek uczestnik otrzymuje 250 zł, a następnie co roku państwo dopłaca 240 zł. Osoby, które dołączyły do PPK w zeszłym roku, powinny już mieć na swoich kontach wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Kiedy dopłata roczna PPK wpłynie na konto?

Dopłaty roczne do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) za 2024 rok trafią na konta oszczędzających do 15 kwietnia 2025 roku. Aby otrzymać dopłatę, uczestnik PPK musi spełnić określone warunki:

Wysokość wpłat : Na rachunku lub rachunkach PPK uczestnika muszą być zgromadzone wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł.

: Na rachunku lub rachunkach PPK uczestnika muszą być zgromadzone wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Obniżona wpłata podstawowa: Osoby korzystające z obniżenia wpłaty podstawowej (pracownicy zarabiający nie więcej niż określony próg) muszą zgromadzić wpłaty w wysokości co najmniej 222,71 zł.

Aby sprawdzić stan środków zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), można skorzystać z dwóch głównych metod:

Serwis internetowy instytucji finansowej: Każda instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK, udostępnia swoim klientom serwis internetowy, w którym można na bieżąco monitorować stan swoich oszczędności.

Każda instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK, udostępnia swoim klientom serwis internetowy, w którym można na bieżąco monitorować stan swoich oszczędności. Serwis MojePPK: Alternatywnie, wszystkie informacje o rachunkach PPK są dostępne w Serwisie MojePPK, który agreguje dane z różnych instytucji finansowych. Dostęp do serwisu jest możliwy pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl.

Oszczędzanie w PPK

Oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) zyskuje na popularności. Pod koniec 2024 roku, w programie uczestniczyło już blisko 3,7 miliona osób. Uczestnicy, którzy oszczędzają od grudnia 2019 roku, zgromadzili na swoich rachunkach PPK średnio od 8 539 zł do 10 726 zł więcej, niż sami wpłacili.

Istnieje ryzyko utraty dopłat od państwa w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzieje się tak, gdy uczestnik programu decyduje się na wycofanie zgromadzonych środków przed osiągnięciem 60. roku życia. W takiej sytuacji pracownik odzyskuje swoje wpłaty oraz 70 proc. wpłat pracodawcy, natomiast pozostałe 30 proc. jest przekazywane na jego konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W przypadku rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych uczestnik traci dopłaty państwa. Dodatkowo, od wypracowanych zysków zostanie pobrany 19 proc. podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki.