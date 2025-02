Za ten dokument z czasów PRL-u możesz otrzymać krocie

W czasach PRL-u, a dokładnie w latach 1977-1980, w PKO BP można było założyć tak zwaną "książeczkę przedpłatową". To był dokument, na który wpłacało się pieniądze na zakup samochodu. W tamtym czasie samochód był dobrem luksusowym, a na możliwość zakupu czekało się często długimi latami. Oszczędzanie z perspektywą odbioru samochodu

Specjalne książeczki oszczędnościowe z czasów PRL-u

W czasach PRL-u, Bank PKO BP wprowadził specjalne książeczki oszczędnościowe, które miały umożliwić Polakom zakup wymarzonych samochodów: Fiata 126p lub FSO 1500. Niestety, nie wszyscy posiadacze tych książeczek zdołali zrealizować swoje marzenia. Obecnie, te historyczne dokumenty, zwłaszcza te oznaczone literą "F", osiągają zawrotne ceny. Bank PKO BP wydał oficjalny komunikat, w którym przypomniał, że w okresie ich emisji, przed placówkami banku ustawiały się długie kolejki chętnych, pragnących skorzystać z tej unikalnej oferty.

Ci, którzy zdecydowali się podpisać dokument, musieli wpłacić minimum 5 tys. zł, oraz zadeklarować planowaną datę odbioru auta. Wyjaśniono, że od tego zależały wysokość rat i cena końcowa samochodu, wkład był bowiem oprocentowany. W latach 1977-1980 bank wydał ponad 250 tysięcy książeczek oszczędnościowych. Niestety, nie wszyscy ich posiadacze mogli z nich skorzystać. Obecnie osoby posiadające te dokumenty mogą ubiegać się o rekompensatę.

Ile można otrzymać za tę specjalną książeczkę z czasów PRL-u?

Osoby, które w czasach PRL-u regularnie wpłacały pieniądze na książeczkę przedpłat w PKO BP z nadzieją na zakup Fiata 126p lub FSO 1500, ale nigdy nie otrzymały wymarzonego samochodu, mają prawo do otrzymania rekompensaty. Aby to zrobić, muszą udać się do dowolnej placówki PKO BP z dowodem tożsamości oraz książeczką przedpłat, która potwierdza dokonywanie regularnych wpłat.

Minister Finansów, Andrzej Domański, podjął decyzję 14 listopada 2024 roku, która określa wysokość rekompensat dla osób, które w przeszłości wpłaciły przedpłaty na zakup samochodów marki Fiat 126p lub FSO 1500. Zgodnie z tą decyzją, od 1 stycznia 2025 roku, kwoty rekompensat będą następujące:

– dla osób, które wniosły przedpłatę na samochód marki Fiat 126p (popularnie zwany "maluchem"). 27 479,00 zł – dla osób, które wniosły przedpłatę na samochód marki FSO 1500 (często nazywany "dużym fiatem").

Innymi słowy, osoby, które w czasach PRL-u wpłaciły pieniądze na zakup tych konkretnych modeli samochodów, a z różnych przyczyn ich nie otrzymały, mają prawo do otrzymania od państwa rekompensaty w wyżej wymienionych kwotach.