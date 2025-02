Najlepsze miasto do życia w Polsce. Poznań numerem jeden

Poznań zwycięzcą rankingu na najlepsze miasto do życia w Polsce w zestawieniu Business Insider. W badaniu wzięto pod uwagę 16 miast (po jednym z każdego województwa), w których przeanalizowano sytuację ekonomiczno-społeczną na koniec 2024 roku. Czynniki, które brano po uwagę to: ceny mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego, wysokość wynagrodzeń mieszkańców, poziom bezrobocia, poziom przestępczości, dostęp do lekarzy oraz jakość powietrza.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Poznań, za nim na podium znalazły się kolejno: Rzeszów i Gdańsk. Poznań zyskał najwięcej z uwagi na najniższe bezrobocie. Najwyższe średnie zarobki ma Kraków, a najlepszą jakość powietrza - Gdańsk. Rzeszów może pochwalić się najniższą przestępczością, a Łódź - najlepszym dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Nowy ranking

Ranking na najlepsze miasto do życia w Polsce Business Insidera (na koniec 2024 roku):