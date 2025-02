Najdroższe pączki w Polsce. Cena zwala z nóg

Tłusty czwartek to jedno z ulubionych świąt Polaków. To ostatnia okazja przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, by nacieszyć się słodkościami. Tradycja mówi, by tego dnia zjeść choć jednego pączka, co według wierzeń ludowych, ma zapewnić szczęście w rozpoczynającym się roku.

Prawdopodobnie najdroższe pączki w Polsce będzie miała w ofercie cukiernia Kaiser Patisserie. Jak podaje "Fakt", cena jednego pączka to 100 zł. Dlaczego tak drogo? Powodem jest wysoka jakość wyrobu, a także użyte składniki.

Luksusowe pączki będą pokryte 24-karatowym jadalnym złotem i wypełnione kremem z szafranem. Wypieki będą dostępne ograniczonej liczbie. Zaledwie po dziesięć sztuk trafi do każdej z cukierni Kaiser Patisserie w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Warszawie.

Tłusty czwartek 2025. Ceny pączków

Oferta tradycyjnych pączków jest szeroka, szczególnie w okolicy tłustego czwartku. Najtańsze pączki można kupić w dyskontach, gdzie często sprzedawane są po kilka sztuk w cenie promocyjnej. Kupując pączki w wielopaku za jednego zapłacimy poniżej 1 zł. Średnie ceny pączków na tłusty czwartek 2025 w zwykłych cukierniach będą oscylować w granicach od 5 do 10 zł - wskazuje portalspozywczy.pl. W renomowanych cukierniach trzeba będzie zapłacić nawet 20-25 zł za sztukę w zależności od nadzienia i dodatków. W tłusty czwartek Polacy zjadają około 100 milionów pączków, czyli około 2,5 sztuki na osobę.