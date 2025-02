Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje, by zamiast kosztownych dopłat do mieszkań, wprowadzić ulgę podatkową (ulgę hipoteczną) na zakup pierwszej nieruchomości. Sugerują, aby umożliwić odliczenie od dochodu wydatków na mieszkanie do kwoty 200 tys. złotych. Oto szczegóły.