Andrzej Domański 10 lutego podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat zmian w funkcjonowaniu PPK. Teraz głos w tej sprawie zabrał wiceprezes PFR Mariusz Jaszczyk, który został zapytał m.in. o kwestie zwrotów z PPK, czyli wypłat środków. Mariusz Jaszczyk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, wyraził przekonanie, że częstsze automatyczne zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych przyczynią się do wzrostu liczby uczestników programu.

Zmiany w PPK

Resort finansów nieustannie pracuje nad rozwiązaniami, które mają zwiększyć atrakcyjność Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Polaków. Mimo obaw dotyczących częstych wypłat zgromadzonych środków, dane wskazują, że problem ten nie jest tak duży, jak się wydaje. Zaledwie 8 proc. uczestników PPK zdecydowało się na choćby jedną wypłatę, a jedynie niewielka część z nich robi to regularnie. Ministerstwo, mając na celu dalsze zwiększenie zainteresowania programem, planuje wprowadzić dodatkowe zachęty i ułatwienia, które zachęcą Polaków do długoterminowego oszczędzania w ramach PPK.

Reklama

PPK. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy, który ma na celu pomóc pracownikom w gromadzeniu dodatkowych środków na emeryturę. Jest to forma prywatnego oszczędzania, która jest wspierana przez państwo i pracodawcę.

Pracownicze Plany Kapitałowe, wprowadzone 1 stycznia 2019 roku, nie odniosły początkowo oczekiwanego sukcesu. Polacy przyjęli ten nowy instrument oszczędzania na starość z pewną rezerwą. Pomimo prognoz zakładających, że z programu skorzysta 75 proc. uprawnionych, rzeczywiste zainteresowanie okazało się znacznie mniejsze.

Sytuacja Pracowniczych Planów Kapitałowych uległa znaczącej poprawie. Obecnie z programu korzysta ponad połowa Polaków, co jest w dużej mierze efektem mechanizmu automatycznego zapisu. Mimo dobrowolnego charakteru uczestnictwa w PPK, rezygnacja z programu wymaga podjęcia określonych działań. Co więcej, co cztery lata następuje ponowna automatyczna rejestracja uczestników, co dodatkowo zwiększa efektywność systemu.

Każda kolejna edycja mechanizmu autozapisu skutkowała wzrostem liczby uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. W związku z tym rozważane jest zwiększenie częstotliwości tego procesu do jednego roku. Takie rozwiązanie może spotkać się z niezadowoleniem osób, które nie są przekonane do uczestnictwa w programie, gdyż będą zmuszone częściej składać deklaracje rezygnacji.

Ile Polacy oszczędzili dzięki PPK do tej pory?

Polski Fundusz Rozwoju przewiduje, że jeszcze w tym roku oszczędności Polaków w Pracowniczych Planach Kapitałowych przekroczą 40 miliardów złotych. To oznacza, że wartość zgromadzonych środków w PPK rośnie w błyskawicznym tempie. Zaledwie rok temu wynosiła ona nieco ponad 22 miliardy złotych, a pod koniec ubiegłego roku przekroczyła już 30 miliardów. Taki dynamiczny wzrost świadczy o rosnącym zaufaniu Polaków do tego systemu oszczędzania na przyszłość.

Co dalej z PPK?

Planowane modyfikacje nie mają charakteru radykalnego, lecz mogą istotnie zwiększyć atrakcyjność programu. Częstsze automatyczne zapisywanie danych, nowe bodźce motywujące do gromadzenia środków oraz stopniowe udoskonalanie mechanizmów inwestycyjnych mają na celu zachęcenie większej liczby użytkowników do długoterminowego oszczędzania.