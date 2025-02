Dodatkowe 347 zł do 800 plus - dla kogo?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), maksymalna wysokość dofinansowania do opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu, w ramach programu "Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, wynosi 347 złotych miesięcznie. Wniosek o wypłatę pieniędzy można składać od 1 marca 2025 roku.

Jak podaje PFRON, wsparcie finansowe jest przeznaczone dla osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które pełnią funkcję rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Należy podkreślić, że osoby kwalifikujące się do nowego świadczenia są jednocześnie uprawnione do otrzymywania świadczenia wychowawczego w wysokości 800 zł.

Kto może otrzymać 800 plus?

W ramach popularnego programu wsparcia rodzin, miesięczne świadczenie w wysokości 800 złotych przysługuje na każde dziecko, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. O świadczenie mogą ubiegać się zarówno rodzice biologiczni, jak i opiekunowie prawni, faktyczni oraz instytucje sprawujące pieczę nad dzieckiem, takie jak placówki opiekuńczo-wychowawcze czy domy pomocy społecznej.

Okres składania wniosków rozpoczyna się 1 marca i kończy 31 sierpnia 2025 roku. Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez dedykowany System Obsługi Wsparcia, na którym znajdują się szczegółowe instrukcje oraz formularze aplikacyjne.

Program "Aktywny samorząd" to szeroko zakrojona inicjatywa, która wspiera nie tylko rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Oferuje on kompleksową pomoc, obejmującą m.in. dofinansowanie zakupu niezbędnych sprzętów, takich jak wózki inwalidzkie, pokrycie kosztów specjalistycznej rehabilitacji, w tym wentylacji domowej, oraz wsparcie w uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu

W ramach programu "Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) począwszy od 1 marca 2025 roku. Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, aby otrzymać wsparcie z PFRON należy się skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: