Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które pobierają rentę rodzinną i straciły oboje rodziców. Świadczenie to jest stałe, ale co roku podlega waloryzacji – w 2025 roku wzrost ma wynieść 5,82 proc., podnosząc świadczenie do 656,46 zł.

Świadczenie to przysługuje każdej osobie uprawnionej do renty rodzinnej, która straciła oboje rodziców, niezależnie od swojego wieku lub pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, jeśli ojciec jest nieznany. Co istotne, jeśli do jednej renty rodzinnej uprawnionych jest kilka sierot zupełnych, każda z nich otrzymuje dodatekw pełnej wysokości, niezależnie od liczby uprawnionych osób.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć:

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej .

. Dokumenty potwierdzające daty zgonu obojga rodziców.

Jeśli ojciec jest nieznany – akt urodzenia, który potwierdza brak danych ojca, oraz akt zgonu matki.

Wniosek można złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS:

Osobiście lub przez pełnomocnika – w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

lub – w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego.

– za pośrednictwem operatora pocztowego. Przez polski urząd konsularny – jeśli wniosek składany jest za granicą.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dodatek będzie wypłacany co miesiąc razem z rentą rodzinną.

Podwyżka dodatku dla sieroty zupełnej – ile wyniesie w 2025 roku?

Zgodnie z waloryzacją na poziomie 5,82 proc., od marca 2025 roku kwota dodatku wzrośnie do 656,46 zł miesięcznie. Jeśli już otrzymujesz dodatek, nie musisz składać nowego wniosku – podwyżka zostanie naliczona automatycznie.