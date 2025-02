Czy wiesz, że możesz otrzymać wyższą emeryturę i uniknąć nadpłaty podatku dochodowego? Wystarczy złożyć do ZUS wniosek EPD-21, dzięki któremu nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy do momentu osiągnięcia rocznego dochodu 30 tys. zł. Oznacza to nawet 400 zł więcej rocznie, szczególnie w przypadku dodatkowych świadczeń, takich jak trzynasta i czternasta emerytura.