Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to dodatek pieniężny, który ma na celu pomóc niektórym emerytom i rencistom w pokryciu kosztów energii, gazu lub ogrzewania. Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na wniosek osoby uprawnionej.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest wypłacany przez państwo i przysługuje określonym kategoriom osób, które ze względu na swoją sytuację życiową lub status społeczny mogą potrzebować dodatkowej pomocy w tym zakresie. Ryczałt energetyczny przysługuje zatem:

Kombatantom i ofiarom represji wojennych oraz okresu powojennego, którzy walczyli o niepodległość Polski lub doznali prześladowań w czasie wojny, lub po jej zakończeniu.

Żołnierzom, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu.

Wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych do ryczałtu, które były emerytami lub rencistami.

Dodatkowo, świadczenie to może być dziedziczone przez małżonków osób uprawnionych, co oznacza, że w przypadku śmierci osoby uprawnionej, jej małżonek lub małżonka może nadal otrzymywać ryczałt energetyczny.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Obecnie ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł netto miesięcznie. Jednak od 1 marca 2025 roku kwota ta zostanie podwyższona do 312,71 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w ZUS. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub przesłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że jest się osobą uprawnioną do otrzymania ryczałtu energetycznego, np. decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czy ryczałt energetyczny jest opodatkowany?

Nie, ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu.

Ryczałt energetyczny a kryteria dochodowe

Ryczałt energetyczny jest przyznawany bez względu na wysokość emerytury lub renty. Oznacza to, że nawet osoby z wysokimi świadczeniami mogą otrzymać ten dodatek, jeśli spełniają pozostałe warunki.