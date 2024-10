W sobotnim losowaniu Lotto wylosowano następujące liczby: 3, 15, 17, 22, 29 i 48. Totalizator Sportowy poinformował, że wszystkie liczby udało się prawidłowo wytypować tylko jednej osobie. Gracz wzbogaci się tym samym o 11 261 116,30 zł. Ostatecznie wypłacona kwota będzie mniejsza, ponieważ każda wygrana powyżej 2280 zł jest objęta podatkiem w wysokości 10 proc.

Padła "szóstka" w Lotto. Skąd jest zwycięzca?

Taką kwotą zgarnął szczęśliwiec, który odwiedził kolekturę znajdującą się przy ul. Kijany 19L w miejscowości Kiljany w województwie lubelskim.Totalizator Sportowy wskazuje, że jest to trasa przelotowa. Nie wiadomo, czy zakład Lotto należy do gracza z okolicznej miejscowości czy do osoby, która była tam tylko przejazdem.

Ostatnie losowanie okazało się szczęśliwe również dla gracza Lotto Plus. Milion złotych trafił do osoby, która kupiła kupon w kolekturze przy al. Bayeux 1 w Chojnicach w województwie pomorskim. Liczby, które przyniosły szczęście to: 13, 20, 21, 23, 25 oraz 34.

Najwyższe wygrane w historii Lotto

Najwyższa wygrana w historii gier Lotto wynosi 36 726 210,20 zł. Taką nagrodę otrzymał gracz, który wytypował poprawnie szczęśliwe liczby w losowaniu 16 marca 2017 r. Rekordowy kupon został kupiony w Skrzyszowie w województwie małopolskim.

Druga najwyższa wygrana w losowaniu Lotto należy do osoby, która odwiedziła kolekturę w Ziębicach w województwie dolnośląskim. W losowaniu, które odbyło się 22 sierpnia 2015 roku, szczęśliwiec zgarnął 35 234 116,20 zł. Podium najwyższych wygranych zamyka losowanie z 9 lutego 2012 roku. Wówczas do gracza z Gdyni (województwo pomorskie) trafiło 33 787 496,10 zł.