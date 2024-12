To jednak nie jedyna dobra wiadomość dla miłośników gier liczbowych. W tym samym losowaniu aż 70 osób trafiło "piątkę", każda z nich zgarniając po 5861 złotych. Warto jednak pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10 proc. podatek.

Rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnia fortunę.

Również w Lotto Plus, które daje graczom dodatkową szansę na wygraną, padła główna wygrana – tym razem w wysokości 1 miliona złotych. To oznacza, że dwóch szczęśliwców może świętować ogromny sukces finansowy. Dodatkowo, 63 osoby trafiły "piątkę" w Lotto Plus, każda z nich otrzymując po 3500 złotych.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto: Za jedyne 3 złote możesz spróbować swoich sił i wygrać miliony. Wystarczy wybrać 6 liczb z 49 i czekać na wyniki losowania.

Za jedyne 3 złote możesz spróbować swoich sił i wygrać miliony. Wystarczy wybrać 6 liczb z 49 i czekać na wyniki losowania. Lotto Plus: To dodatkowa gra, która kosztuje tylko 1 złote. Twoje liczby z Lotto biorą udział w kolejnym losowaniu, gdzie do wygrania jest milion złotych.

W sobotę, 30 listopada w Lotto wylosowane zostały: 9, 13, 20, 38, 41 i 49.

W Lotto Plus natomiast wylosowano: 11, 16, 23, 34, 37 i 44.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się regularnie we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

