Prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, stwierdziła w rozmowie z TOK FM, że nie widzi obecnie powodów, aby szybko obniżyć stopy procentowe. Jak zauważyła, tempo wzrostu wynagrodzeń, które w przeszłości przyspieszało, było jednym z powodów do takich decyzji. Obecnie jednak sytuacja gospodarcza nie daje podstaw do podobnych działań. "Ja cały czas nie widzę przesłanek dla obniżek stóp procentowych. Kiedy one tylko się pojawią, to natychmiast o tym zakomunikuję. Ale na dzisiaj nie widzę przesłanek na obniżkę" – podkreśliła Tyrowicz.