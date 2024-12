"RPP może zacząć obniżać stopy procentowe, kiedy ma pewność, że w najbliższym czasie te stopy i tak wrócą do pożądanego poziomu, czyli w Polsce to jest 2,5 proc. +/-1 pkt proc. Jeżeli Rada zobaczy w projekcjach, że w każdym wariancie jest trwały powrót do tego przedziału inflacyjnego, najlepiej - do tego celu inflacyjnego - to wtedy Rada może zacząć obniżać stopy procentowe. Na razie ten moment, który obserwujemy, to jest końcówka 2026 roku – powiedział Dąbrowski w Telewizji Republika.

Obniżki stóp procentowych dopiero w III kw. 2025?

Rada Polityki Pieniężnej wciąż utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym główną stopę referencyjną na poziomie 5,75 proc.. W ubiegłym roku, w wyniku decyzji RPP, stopy zostały obniżone łącznie o 100 punktów bazowych. Dąbrowski wskazał, że po tym okresie obniżek decyzja o dalszych zmianach w polityce monetarnej będzie zależna od dalszego rozwoju inflacji.

Takie moment, kiedy racjonalnie można rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych to jest druga połowa, czy trzeci kwartał 2025 roku. To jest sytuacja - wydaje się - bezpieczna. […] Ja jestem zdania, że ten trzeci kwartał jest tym momentem, kiedy najprawdopodobniej będzie można zacząć obniżać stopy procentowe – dodał członek RPP.

Jak zauważył, sytuacja inflacyjna w Polsce ulega poprawie, a wpływ na nią miały zarówno zjawiska globalne, takie jak wojna w Ukrainie i pandemia Covid-19, jak i czynniki administracyjne. Dąbrowski zaznaczył, że choć obecnie inflacja w Polsce jest wciąż pod wpływem decyzji regulacyjnych, to w dłuższym okresie nie wpłynie to znacząco na procesy inflacyjne.

Moim osobistym zdaniem, mamy sytuację taką, że te decyzje administracyjne, dotyczące cen regulowanych nie będą miały długoterminowo wpływu na procesy inflacyjne. Z związku z tym w obecnej chwili wystarczy tylko poczekać. A to oznacza, że w najbliższym czasie - takim bardzo krótkim czasie - nie dojdzie do obniżenia stóp procentowych – podsumował Dąbrowski.

Mimo oczekiwań, że inflacja w Polsce będzie w dalszym ciągu spadać, procesy inflacyjne są nadal obecne. Dąbrowski zwrócił uwagę na konieczność dalszej kontroli nad inflacją, zwłaszcza w kontekście wzrostu cen energii, które mogą wpłynąć na wskaźnik inflacji w krótkim okresie. Jednak według niego nie zmienia to ogólnej prognozy dotyczącej cyklu obniżek stóp procentowych, który ma rozpocząć się najwcześniej w trzecim kwartale 2025 roku.

Źródło: ISBnews, PAP