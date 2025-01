W komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej PKP Intercity podkreśla, że intensywnie inwestuje w nowoczesny tabor, co pozwala na stopniowe zastępowanie najstarszych wagonów nowymi i zmodernizowanymi składami.

Reklama

"Wraz ze zwiększaniem jego dostępności, najstarsze wagony, kursujące w kategorii TLK są wycofywane z użytku i w miarę możliwości przeznaczane do dalszych modernizacji" - poinformowano.

Koniec ery pociągów TLK? PKP Intercity szykuje rewolucję na torach

"Wyłączanie najstarszych wagonów powoduje naturalne wygasanie kategorii TLK. Połączenia przez nią obsługiwane są zastępowane kategorią IC. Ceny biletów pociągów kategorii IC są takie same, jak w TLK" - przekazano.

Komfort i nowoczesność wygrywają. TLK znikają z rozkładu jazdy

Podstawową różnicą między kategoriami TLK a Intercity (IC) jest komfort podróży. "Są one klimatyzowane, są wyposażone we wzmacniacze sygnału wifi. Każdy pasażer może korzystać z gniazdka do ładowania telefonów i laptopów. Z punktu widzenia pasażera bardzo ważne są systemy informacyjne – wyświetlacze pokazujące zbliżające się stacje" - podkreśla PKP Intercity.

Zmniejszenie liczby pociągów TLK wiąże się ze wzrostem liczby połączeń IC. W nowym rozkładzie funkcjonuje ich 359, w porównaniu do 303 w poprzednim.

"Obecnie, bazując na istniejących i planowanych kontraktach, PKP Intercity przewiduje, że całkowita likwidacja kategorii TLK może nastąpić w okresie 2027 - 2030" - poinformowała spółka.

PKP Intercity to największy operator kolejowy w Polsce, obsługujący połączenia między głównymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju oraz w Europie. W 2023 roku pociągi przewiozły 78,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 15 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym i 33 proc. więcej niż w 2022 roku. Do 2030 roku przewoźnik planuje zwiększyć liczbę pasażerów do 90 mln rocznie.

Reklama

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki strategii "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", w ramach której spółka zamierza zainwestować 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę kolejową.

Źródło: PKP, PAP